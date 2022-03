La puce M2 des Mac 2022 serait la première d'Apple en 4nm

Il y a 45 min

Mac

Alban Martin

Réagir



Selon le média taïwanais DigiTimes, Apple prévoit de lancer dans le courant de l'année une série de Mac équipés de puces M2 basées sur le processus de gravure en 4 nm de TSMC. Cette avancée devrait permettre de continuer à améliorer les performances et l'efficacité énergétique qui permettent au constructeur de briller sur les ordinateurs mais aussi les iPhone, iPad et autres Apple Watch.

Une nouvelle avancée sur les processeurs Apple Silicon

Le processus 4 nm de TSMC permettra également de fabriquer la puce M2 d'Apple qui alimentera la nouvelle série de Mac dont le lancement est prévu pour le second semestre de cette année



Mark Gurman de Bloomberg expliquait mardi qu'Apple avait des versions M2 du MacBook Pro 13 pouces, de l'iMac 24 pouces et du Mac mini en cours de développement. Selon lui, mais aussi l'analyste Ming-Chi Kuo, Apple prévoit de lancer au moins certains de ces Macs entre juin et novembre 2022.

À titre de comparaison, la puce M1 est gravée selon le processus 5 nm de TSMC et possède un processeur à 8 cœurs, ainsi qu'un GPU à 7 ou 8 cœurs selon la configuration. La première puce M2 aura également un processeur à 8 cœurs, mais avec des options de GPU plus rapides à 9 ou 10 cœurs. En revanche, si vous penchez pour le futur MacBook Air 2022, Ming-Chi Kuo, souvent très précis, a tweeté mardi que cette version utilisera toujours la puce M1, bien qu'il ait suggéré qu'il pourrait s'agir d'une version modifiée de la puce, sans donner plus de détails.



Pour l'heure, les seuls Mac basés sur une puce Intel qui restent dans la gamme d'Apple sont les configurations hautes du Mac mini et la station de travail Mac Pro. Lors de son événement "Peek Performance" cette semaine, Apple a laissé entendre qu'une version du Mac Pro basée sur une puce maison était en préparation.

Apple fait plus du quart du CA de TSMC

En outre, nos confrères précisent également qu'Apple a représenté 26% du chiffre d'affaires de TSMC en 2021, loin devant tous les autres clients du fondeur.