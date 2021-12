Container : la première série russe d'Apple TV+ arrivera au printemps 2022

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Vidéo

Julien Russo

Réagir



Jusqu'ici, les créations originales Apple TV+ se sont essentiellement concentré aux États-Unis avec un casting américain. Souhaitant emprunter le même chemin que Netflix et investir dans des séries et films produits et tournés à l'étranger, Apple TV+ va présenter au printemps 2022 sa première série russe !

Voici Container

Dans seulement quelques mois, les abonnés à Apple TV+ vont pouvoir regarder la première série russe dans le catalogue. Pour cette occasion assez spéciale et plutôt inhabituelle, la firme de Cupertino s'est associé avec le service de streaming START, Apple a signé ce qu'on appelle un accord de coproduction.

Comme nous le raconte Variety, la série mettra en avant plusieurs acteurs et actrices populaires en Russie, on pense par exemple à Oksana Akinshina (Sputnik - Espèce inconnue et Wolfhound), Marusya Fomina (Un traître idéal) ou encore à Filipp Yankovskiy (Raspoutine et Le Miroir).



La série s'appellera Container et sera le troisième programme Apple TV+ à être produit en dehors des États-Unis, la première a été Téhéran et la seconde Dr Cerveau.

Le rapport mentionne une série audacieuse et inébranlable. Voici une petite synopsis avant la divulgation officielle de la création originale dans un communiqué de presse d'Apple :

Akinshina joue Sasha, une mère porteuse cachant un dangereux secret qui se retrouve à contrecœur installé dans la luxueuse maison de la famille riche dont elle geste le bébé. Alors que Sasha navigue dans le privilège et la politique des super-riches, ses secrets et les leurs menacent de se heurter.

Container sera basé sur un scénario inventé et écrit par Alexey Lyapichev. Au niveau de la réalisation de la série, on retrouve Maksim Sveshnikov qui a eu un rôle important dans la série 257 Reasons to Live sur le service de streaming START.



On peut s'attendre à une disponibilité du premier programme russe dès le printemps 2022, le rapport ne communique pas d'estimation de date, car le tournage n'est pas encore achevé.

Comme pour toutes les autres créations originales d'Apple, Container sera disponible partout où Apple TV+ est accessible, il sera aussi disponible en multilingues pour ceux qui ne maîtrisent pas le russe (c'est préférable en même temps).



Cette série Apple TV+ produite en Russie est le résultat d'une grande collaboration entre Apple Studios et la société de production d'Alexander Rodnyansky AR Content.

Il y a quelques mois, la firme de Cupertino avait signé cet accord pour diversifier ses programmes et permettre de faire découvrir de nouveaux contenus qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les plateformes de streaming.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Profitez d'Apple TV+ à un prix encore plus réduit (à partir de 1,22€/mois) grâce à Spliiit.