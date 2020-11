La puce M1 ne supporte pas de GPU tiers dont les eGPU

Pour mémoire, les Mac M1 changent d’architecture processeur en passant du x86 d’Intel à ARM avec des puces maisons que l’on retrouve sur les iPhone, iPad, Apple TV et Apple Watch. C’est la transition vers Apple Silicon .

Si Apple a confirmé dans la foulée la mauvaise nouvelle, la firme ne parle pas de l’avenir. On peut imaginer de nouvelles possibilités avec un mise à jour de MacOS 11. Peut-être que, tout simplement, les cartes graphiques tierces ne sont pour le moment pas compatibles avec la puce M1 qui gère tout au sein du système. En effet, aucune option graphique, même intégrée aux nouveaux Mac, n’est proposée. Ni AMD, ni Nvidia.

Pour ceux qui ne le savent pas, les eGPU sont particulièrement pratiques sur les MacBook puisqu’en en se connectant à l’aide du port Thunderbolt, ils apportent une puissance de calcul supplémentaire pour des tâches de production vidéo par exemple ou tout simplement les jeux vidéo. Mais la puce M1 des Mac ne le gère plus.

Les trois nouveaux Mac M1 présentés hier soir Apple, les MacBook Air , MacBook Pro et Mac mini ont un autre point commun : ils ne prennent pas en charge les eGPU. C’est ce qu’indique la firme sur son site. La page des accessoires disponibles pour chaque modèle ne liste pas de carte graphique externe, alors que c’est le cas pour leurs homologues sous Intel.

