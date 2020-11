Apple pourrait dévoiler un anneau intelligent avec les Apple Glass

Il y a 18 min (Màj il y a 17 min)

Corentin Ruffin

Réagir

Depuis plusieurs moins maintenant, nous savons qu'Apple est en pleine préparation de la commercialisation d'un casque VR, mais également d'Apple Glass. Si le premier devrait prendre la forme d'un dispositif pour les jeux vidéo, le second devrait lui, être un dispositif d'aide dans la vie de tous les jours.



Bien que les produits ne soient pas encore officiels, mais ont été dévoilé grâce à des sources proches de la firme, il se pourrait que la Pomme nous réserve une autre surprise. On en parlait déjà à l'époque, mais les fameux dispositifs VR devraient être accompagnés d'un anneau intelligent.

Un anneau intelligent pour les dispositifs VR ?

Comment une telle rumeur a pu voir le jour ? Tout simplement car depuis 2015, Apple a déposé de nombreux brevets relatifs à des anneaux que l'utilisateur porterait à l'un de ses doigts et qui, grâce à un détecteur présent sur le casque, permettraient de "suivre ses mouvements et fournir un certain type de commande basée sur les gestes".



C'est grâce à une connexion sans fil que la communication se ferait entre les deux dispositifs, tandis que l'anneau pourrait s'étendre pour remplir un doigt entier. Bien que ce genre de chose nous laisse rêveur, le nombre croissant de brevets autour de cette technologie laisse penser qu'Apple songe réellement à proposer cela dans le futur.



Croisons les doigts !



Source