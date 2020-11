BMW iX : le constructeur allemand dévoile son nouveau SUV électrique

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

5

C'est au tour de BMW de revenir à la charge au sein du marché de l'automobile électrique avec la commercialisation future de son nouveau SUV iX. Cette version 2020, très imposante, amène un look futuriste qui surprend au premier regard, mais qui pourrait bel et bien convaincre les consommateurs.



Côté argumentaire, c'est pas trop mal, puisque le constructeur allemand promet une autonomie maximale de 600 km, le plaçant ainsi en concurrence avec un certain Model X de Tesla.

BMW présente le iX 2020, une version électrique du SUV

Décidément, il semblerait que BMW n'en finissent plus avec les SUV électriques : après le iX3, c'est au tour du iX 2020 de voir le jour dans un modèle grand format qui se place, sans conteste, dans le très haut de gamme. Outre une corpulence impressionnante, c'est son design qui surprend et qui choque, futuriste et plus sportif que ses confrères.



À l'intérieur, l'allemand a voulu rester dans le luxe tout en proposant un habillage digne des concepts-cars avec notamment deux grands écrans et des processeurs « 20 fois plus performants ». Côté technique, ce n’est pas mal non plus avec 503 chevaux sous le capot et un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, tout en se vantant d'une consommation à moins de 21 kWh/100 km.



Pour l'autonomie, BMW parle de plus de 600 km et d'une charge rapide à 200 kW permettant de passer de 10 à 80% en 40 minutes.



Source