Instagram va ajouter une section "Shopping" dans la barre de navigation

Il y a 2 heures (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

3

Pour de nombreuses personnes, Instagram est devenu un véritable business quand il s'agit de mettre en avant une nouvelle collection de vêtements ou encore de maquillages comme le fait très bien Kylie Jenner. Le réseau social qui a été racheté par Facebook a très vite compris qu'ajouter une section "Shopping" pourrait s'avérer être très intéressant pour les gros influenceurs et les professionnels qui détiennent une boutique ou font de la vente en ligne.

Instagram, bientôt un concurrent des sites de e-commerce ?

Avec le Covid-19 et les nombreuses fermetures de magasins obligatoires, les commerçants n'ont pas eu d'autres choix que de développer leur activité en ligne et de vendre sur leur site internet, voire même sur les réseaux sociaux !

Justement, Instagram est un bon business pour améliorer son chiffre d'affaires et limiter les pertes en cette période compliquée. Ayant connaissance de la situation "urgente" de nombreux professionnels, Adam Mosseri le directeur d'Instragram a décidé d'accélérer le déploiement d'une catégorie "Shopping" sur l'application.

Cette nouveauté fort attendue par les influenceurs et les commerçants va vous permettre d'acheter des produits avec une fiche comportant des photos, un prix, une description et des informations sur l'expédition de votre commande. L'expérience se rapprochera énormément de ce qu'on peut connaitre sur des sites de e-commerce !

L'entreprise a demandé à ses développeurs de repenser à un écran d'accueil où deux fonctionnalités seraient mises en avant : les Reels et le Shopping.

Image by Multiplicalia

Engadget qui relaie la nouvelle explique :

Avec la mise à jour, Reels prend la place du raccourci pour créer un nouveau poste tandis qu'une nouvelle section d'achat apparaît à l'endroit où se trouvait auparavant l'onglet d'activité. (La section d'activité et le raccourci de création de messages se sont tous deux déplacés dans le coin supérieur droit de l'application, à côté de la boîte de réception).

Adam Mosseri a expliqué que cette nouvelle mise à jour correspondait à la tendance actuelle qu'a remarquée le réseau social. Si les Reels et le Shopping sont mis en avant c'est parce que les utilisateurs regardent plus de vidéos courtes (du fait du confinement) et achètent davantage sur Instagram avec les articles qu'ils voient dans les stories ou dans les posts de leurs abonnements favoris.

Mosseri s'attend à des utilisateurs mécontents dès les premières semaines de la disponibilité de la mise à jour (puisqu'il affirme que les gens n'apprécient pas les changements en règle générale), mais le risque vaut la peine d'être pris !

N'oublions pas non plus que mettre en avant davantage les Reels, c'est un point de plus dans le combat entre Instagram et TikTok.



