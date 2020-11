Telenet : enfin un forfait eSIM pour Apple Watch en Belgique

Les modèles d'Apple Watch avec connectivité cellulaire sont enfin utiles en Belgique. C'est en effet la première fois depuis l'arrivée des montres Apple compatibles 4G que les belges ont la possibilité de s'abonner à un forfait LTE pour l'eSIM de leur Apple Watch.



C'est l'opérateur Telenet qui dégaine en premier avec une offre alléchante. A noter que l’Apple Store belge vend enfin des Apple Watch 4G.

Telenet One Number : pas de surcoût pour l'Apple Watch

Alors qu'Apple n'a pas encore mis à jour sa page Web sur l'Apple Watch Cellular en Belgique, Telenet prend désormais en charge la connectivité 4G sur les montres compatibles via la technologie eSIM. Telenet propose une offre One Number qui permet à tous ses clients d'activer la eSIM de leur montre sans surcoût. Une excellente nouvelle !

Les modèles compatibles incluent les versions LTE des dernières Apple Watch Series 6 et Apple Watch SE. L'opérateur peut même vous aider à financer la montre. De plus, les modèles Apple Watch précédents achetés dans un autre pays européen seront également pris en charge. Notez que watchOS 7.1 est requis pour le support cellulaire Apple Watch en Belgique.



Si vous souscrivez, sachez que Telenet proposera également une nouvelle application, baptisée Telenet One Number, pour permettre aux clients de lier leur numéro de téléphone mobile et les données de leur iPhone existants à une eSIM dans leur Apple Watch. La montre utilisera alors la data et les appels inclus dans le forfait existant de l'utilisateur.