Samsung : le coréen pourrait toucher le jackpot grâce aux Mac ARM

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Corentin Ruffin

2

Avec la présentation et la commercialisation récente de ses nouveaux Mac sous processeur ARM, baptisé M1, Apple a fait énormément de bruit dans le milieu. Outre l'arrêt d'une collaboration quasi forcée avec Intel, la Pomme s'offre le luxe de proposer des processeurs taillés pour ses ordinateurs, offrant une puissance impressionnante.



Que ce soit le MacBook Pro, le Mac mini ou encore le très surprenant MacBook Air, les trois petits nouveaux dévoilent des performances hallucinantes tout en misant sur l'économie d'énergie.



Seulement, une théorie plus que plausible vient de voir le jour dans laquelle Apple serait forcé, dans un futur plus ou moins proche, de faire une nouvelle fois appel à Samsung.

Apple et Samsung : partenariat obligatoire pour les puces ?

Malgré l'immense rivalité, le partenariat entre les deux sociétés a toujours plus ou moins exister, Apple se fournissant en pièces chez le Coréen pour son iPhone. Cependant, quelques années en arrière, celui-ci a été ébranlé par le choix qu'a fait la Pomme en optant pour TSMC dans le choix des puces.



Avec le partenariat mis en place avec AMD pour les puces des Mac, TSMC pourrait cependant très vite se retrouver en difficulté face à une surcapacité... Et c'est là que Samsung pourrait entre en jeu, en se présentant comme étant l'un des potentiels fournisseurs pour aider à désengorger la production.



Il faut dire que la firme met le paquet avec sa fonderie, baissant les prix pour venir titiller TSMC et réussissant également le processus de gravure en 5nm...



Affaire à suivre !



Source