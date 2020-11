Cinq employés Amazon pris en flagrant délit de vol d'iPhone

Pour proposer des livraisons en 1 jour ouvré ou le soir même dans certains secteurs, Amazon a pris l'habitude de stocker des produits populaires dans ses entrepôts logistiques. Une stratégie utilisée partout dans le monde, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Dans un entrepôt Amazon, il y a beaucoup de produits à fortes valeurs et aussi beaucoup d'employés qui se déplacent toute la journée. En Espagne, un groupe de cinq employés s'est mis à dérober des iPhone pendant plusieurs mois !

Montant du vol ? Environ 500 000 euros !

Tout a commencé dans un entrepôt situé à Madrid. Plusieurs clients espagnols qui avaient commandé un iPhone expédié par Amazon ont pris contact avec l'assistance pour signaler avoir reçu un produit qui n'était pas un... iPhone !

Après plusieurs remontées effectuées par les conseillers qui reçoivent les appels, la direction d'Amazon Espagne s'est rendu compte que tous les mécontentements provenaient du même entrepôt qui s'était occupé de toutes les commandes qui avaient fait l'objet d'un signalement.

Une coïncidence ? Amazon n'y a pas cru une seule seconde !



Le géant américain a décidé de prendre l'initiative de lancer une enquête interne et a installé plusieurs caméras de façon très discrète dans l'entrepôt. Ces dispositifs de surveillance ont été fixés à des endroits stratégiques pour tenter de comprendre ce qui se passait.

Il n'aura fallu que quelques jours pour rapidement comprendre ce qui se passait à l'intérieur de l'entrepôt Amazon de Madrid... Les caméras ont détecté cinq employés qui sortaient les iPhone de leurs boîtes et y mettaient autre chose pour apporter un "poids" dans le colis.

La stratégie était plutôt bien pensée puisque les employés prenaient l'iPhone pour le mettre dans la commande d'un complice. Résultat, le client qui avait commandé son smartphone Apple recevait un produit qui n'avait rien à voir et le complice recevait l'iPhone du client qui avait passé commande !



Le problème c'est que cette technique a ses limites, si les employés l'avaient réalisé qu'une ou deux fois par an, Amazon n'aurait peut-être rien vu, mais quand on le fait plusieurs fois par semaine, ça ne peut plus passer inaperçu...

Dès la découverte de cet incroyable "hold-up" organisé par les cinq employés, l'entreprise les a interpellés avec 10 iPhone volés sur eux et prêts à être expédiés au client complice.

L'estimation de ce vol est estimée par Amazon à environ 500 000 euros. Pour avancer ce chiffre, l'entreprise s'est basée sur les remontées des nombreux clients mécontents lors de la réception de leur commande !

Une plainte a été déposée contre les employés concernés après leurs licenciements pour faute grave.



