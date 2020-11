Un iPhone pliable testé par Foxconn prévu en 2022 ?

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

1

Des sources anonymes américaines auraient déclaré qu'un iPhone pliable est actuellement en test auprès d'un fournisseur d'Apple et qu'il pourrait être commercialisé à partir de 2022. Un iPhone Fold présenté dans moins de deux ans ?

Un iPhone pliable dès 2022 ?

Les smartphones pliables sont de plus en plus fréquents du côté des marques sous Android mais en ce qui concerne Apple, on n'a, à l'heure actuelle, encore rien vu d'officiel sur le sujet. Cela pourrait commencer à changer car selon United Daily News, Apple aurait demandé à son sous-traitant Foxconn de tester l'écran et les composants prévus pour un iPhone pliable.

Selon les sources anonymes du journal, l'iPhone Fold pourrait être disponible à partir de septembre 2022, allant contre les rumeurs actuelles qui tendent plutôt vers une sortie dans 3 à 5 ans de ce produit chez Apple.



Bien évidemment, aucun détail supplémentaire n'a été donné sur le sujet mais pour rappel, le célèbre Jon Prosser a de son côté prédit que l'iPhone pliable serait un appareil à 2 écrans qui ressemblerait au Microsoft Surface Duo.



A suivre...



Source