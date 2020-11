iSoft 7.8 : optimisation de l'app pour les iPhone 12 et Mac M1

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

8

iSoft, l'app de votre blog préféré, vient de passer en version 7.8. Peu de nouveautés mais le support officiel des nouveaux iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max, ainsi que les nouveaux Mac M1. Voilà de quoi offrir la meilleure expérience possible à nos fidèles lecteurs qui sont toujours de plus en plus nombreux.

iSoft 7.8 : bienvenue aux nouveaux iPhone 12 et Mac M1

La version 7.8 optimisée pour les iPhone 5G gère nativement les nouvelles résolutions induites par l'écran de 5,4 pouces de l'iPhone 12 Mini et la dalle de 6,7 pouces du 12 Pro Max. De même, le support natif des nouveaux Mac à puce M1 est effectif.



Enfin, nous en avons profité de l'occasion pour corriger quelques soucis d'affichage en mode sombre. Merci à toutes et à tous pour votre soutien quotidien et votre fidélité.



N'hésitez pas à partager l'app à votre entourage ainsi qu'à activer les notifications pour ne rien rater de l'actualité Apple mais aussi geek en général.

