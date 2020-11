Apple fête ses 40 ans en Irlande

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

1

Vous ne le savez probablement pas, mais l'histoire d'Apple en Irlande a débuté dès 1980 avec une seule usine de fabrication et 60 employés.



Aujourd'hui, l'Irlande compte plus de 6000 employés Apple et un vaste campus dans la ville de Cork. Alors qu'Apple célèbre son 40e anniversaire en Irlande, l'usine de fabrication d'origine s'est agrandie et fait désormais partie d'un campus qui comprend AppleCare, les opérations, la logistique et diverses autres équipes composées d'un groupe diversifié d'employés représentant plus de 90 nationalités. Cork sert également de siège social européen d’Apple, soutenant les clients à travers le continent et au-delà.

Cork : le siège social d'Apple en Europe

Avec à sa tête depuis 30 ans Cathy Kearney, la vice-présidente des opérations européennes d’Apple, le campus de Cork « est plus qu’un lieu - nous sommes une famille», d'après l'intéressée.

Et chaque jour, nous nous efforçons de défendre les valeurs collectives d'Apple à travers notre travail, qu'il s'agisse de protéger notre planète, de défendre le droit à la vie privée ou de faire en sorte que l'éducation et la technologie soient accessibles à tous. Je suis très honorée de travailler chaque jour avec une équipe aussi talentueuse, diversifiée et compatissante.

Apple fait parler plusieurs membres de son équipe comme Grainne Kenny qui a commencé avec Apple à Cork en 1990, alors qu'elle avait 18 ans.

«J'ai grandi ici», déclare Kenny, aujourd'hui âgé de 48 ans.

J'ai commencé à travailler dans l'atelier de fabrication, et maintenant 30 ans plus tard, je dirige une équipe de 20 à 30 formateurs en fabrication. Ce fut un voyage formidable et j’ai adoré la camaraderie et la communauté que nous avons créée ensemble.





On trouve aussi le témoignage de Alvaro Porcel, 33 ans, qui a commencé chez Apple il y a huit ans en provenance de Barcelone.

Peu importe d'où vous venez, ou quelle est votre langue ou votre culture. Vous êtes tout de suite accueilli chez Apple. Vous êtes encouragé à être vous-même et à embrasser l'inclusion et la diversité.

Porcel est membre de la Cork LGBTQ Diversity Network Association (DNA) et du Cork Accessibility DNA, qui sera bientôt lancé, deux des nombreux ADN d'Apple qui relient les employés partageant des intérêts, des antécédents et des valeurs communs. Il participe également au programme Apple's Giving, coordonnant les engagements de bénévolat pour une organisation caritative locale appelée Age Action, qui propose des cours de technologie gratuits pour les personnes âgées.



Pour mémoire, depuis 2015, le programme Giving d'Apple à Cork a soutenu plus de 400 organismes de bienfaisance enregistrés en Irlande. Pour chaque heure de bénévolat d'un employé de Cork, Apple associe son temps à un don en argent à la même organisation caritative. Jusqu'à présent, en 2020, 43% de tous les employés de Cork ont ​​participé à des activités de bénévolat.

Cork s'est largement développée

L’implication d’Apple au sein de la communauté de Cork s’est développée au cours des quatre dernières décennies, tout comme son campus. Les nouveaux bâtiments ont été conçus par une équipe basée à Cork avec une responsabilité environnementale prioritaire. Le campus de Cork, comme toutes les installations Apple, fonctionne à 100% d'énergie propre. Il comprend plus de 200 panneaux solaires thermiques et l'eau de pluie est récupérée du toit pour alimenter les toilettes à travers le campus. Elle a également atteint le niveau zéro déchet en décharge, y compris pour son usine de fabrication.



Mais bien que le campus de Cork ait changé au cours des 40 dernières années, il y a une constante : la communauté Apple.