Oppo X 2021 : voilà le premier smartphone enroulable (+ Oppo AR)

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

3

Si TCL et LG ont déjà teasé un écran extensible sur les smartphones, Oppo vient de dévoiler le concept Oppo X 2021, qui repose sur son écran OLED à variation continue. Avec un simple glissement sur un bouton, le téléphone est capable de passer d'une taille normale de 6,7 pouces à une taille de 7,4 pouces semblable à une tablette, et l'interface du logiciel s'adapte en conséquence pour une expérience optimale - que ce soit pour une utilisation à une seule main ou pour du multitâche. Un concurrent au Galaxy Fold et au futur iPhone Fold ?

Démonstration du téléphone étirable Oppo X 2021

Dans une démo présentée au grand public, le prototype dévoile un écran plus étirable qu'enroulante qui bascule comme par magie entre deux tailles d'écran, la vidéo se redimensionnant à la volée pour remplir l'écran. De même, d'après plusieurs journalistes ayant pu assister à une seconde vidéo, l'adaptation est supportée par les menus système ou encore l'app Twitter.



Oppo a ajouté que l'utilisateur peut personnaliser librement la taille de l'écran, de sorte que vous n'êtes pas seulement limité à 6,7 pouces ou 7,4 pouces. A vous de voir selon vos besoins.

Le Warp Track du Oppo X 2021

Oppo explique comment ça marche. Le téléphone X 2021 est essentiellement intégré dans un châssis motorisé, avec une grande partie du panneau OLED laminé sur un «Warp Track» pour une meilleure résistance. La dalle sur la gauche pour se replier dans un compartiment caché. Le téléphone lui-même se compose d'une construction de corps 2-en-1 : ces deux parties se déroulent simultanément et uniformément pour un meilleur soutien structurel.



Oppo a déposé 122 brevets pour ce projet, dont 12 portaient uniquement sur le mécanisme d'ouverture. La société s'est abstenue de fournir plus de détails - aucun mot sur les spécifications de l'écran, le fournisseur du panneau ni les chiffres de durabilité. Levin Liu, vice-président d'OPPO et directeur de l'Institut de recherche OPPO, a souligné que l'Oppo X 2021 est encore au stade de la conception, mais il espère apporter cette technologie aux consommateurs prochainement.



L'idée d'un écran enroulable n'a rien de nouveau. Le premier téléviseur OLED enroulable de LG est entré sur le marché grand public il y a environ un mois, mais vous devrez débourser 87 000 $ pour l'installer dans votre salon. Mis à part les problèmes de coûts potentiels, le transfert de cette technologie dans un smartphone est plus compliqué à bien des égards, en particulier en ce qui concerne la durabilité. En tout cas, contrairement aux smartphones pliants, les téléphones enroulables ne présentent pas de pli.



Tous les détails sur la vidéo de l'événement.

Les lunettes Oppo AR 2021

Lors du même événement, la société a annoncé le Oppo AR Glass 2021, une évolution de son modèle original de décembre dernier. Grâce à son design divisé qui repose sur une connexion à un smartphone basé sur Snapdragon 865, ces nouvelles lunettes conceptuelles sont environ 75% plus légères que leurs prédécesseurs, mais elles contiennent toujours un tas de capteurs pour la cartographie en temps réel et le suivi des gestes (jusqu'à 21 marqueurs par main). On trouve les caméras fisheye stéréo, un capteur de temps de vol (Lidar) et une caméra RVB. Oppo annonce l'expérience d'un écran de télévision de 90 pouces.



Oppo n'a pas fourni de spécifications supplémentaires, bien qu'il envisage de lancer un programme développeurs AR l'année prochaine pour tirer parti de ce kit.