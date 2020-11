Twitter va proposer des stories qui vont disparaitre 24h après leur publication

Twitter était le dernier réseau social à ne pas encore proposer de publications éphémères de type "storie". Aujourd'hui, le réseau a exprimé son envie de rejoindre ses concurrents comme Facebook, Instagram ou encore Snapchat qui proposent de publier du contenu qui se supprime automatiquement au bout de 24 heures. Voici les... Fleets !

Depuis la création de Twitter, quand vous publiez un tweet celui-ci reste indéfiniment jusqu'à que vous le supprimiez manuellement (excepté les cas de modération). Depuis que Snapchat a lancé les stories qui disparaissent au bout de 24 heures, d'autres réseaux sociaux ont pris l'initiative de "copier" cette fonctionnalité, ça a commencé avec Instagram puis c'est arrivé chez Facebook. Les publications temporaires plaisent aux utilisateurs qui en publient toujours plus chaque année !

Cela fait maintenant depuis plusieurs mois que Twitter a commencé à proposer les "Fleets" au Brésil puis plus récemment au Japon.



Les Fleets se présentent comme des stories et non des tweets temporaires comme certains pourraient le croire. Le design ressemble énormément à ce qu'on peut voir sur Instagram, c'est une imitation presque parfaite ! On retrouve en haut à gauche le nom de l'utilisateur avec son @ et depuis quand la storie est disponible et en bas l'utilisateur peut voir les comptes qui ont vu le Fleet en temps réel.

Dès que les Fleets seront disponibles en France, vous aurez un symbole "+" sur votre compte Twitter. Dès que vous appuierez dessus vous aurez la possibilité d'écrire un texte, de prendre une photo (ou en choisir une dans votre bibliothèque), d'ajouter un GIF... L'univers sera exactement le même que sur Instagram, vous risquez même de vous demander si vous êtes actuellement sur Twitter ou Instagram !

Kayvon Beykpour du réseau social a expliqué lors d'une conférence vidéo :

Les Fleets devraient débarquer en France et dans le reste de l'Europe sous peu. La période d'essai qui a eu lieu au Brésil et au Japon a permis de montrer que ces stories temporaires fonctionnaient correctement, mais surtout que les utilisateurs y trouvaient un intérêt. Ce que voulait aussi vérifier Twitter avec cette expérimentation, c'était que les Fleets ne fassent pas d'ombres aux tweets, ce qui aurait été dommage puisque les tweets sont le coeur même de Twitter !

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.



We have a place for that now—Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH