Bêta 2 pour watchOS 7.2 et tvOS 14.3

Hier à 21:35

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple semble avoir changé de stratégie et ne propose plus toutes les bêtas le même jour. Après iOS 14.3 lundi, MacOS 11.1 mardi, voilà la deuxième bêta de WatchOS 7.2 (build 18S5555c) ainsi que de tvOS 14.3 (build 18K5556a) à destination des développeurs.

Nouveautés pour watchos 7.2 et tvOS 14.3

Rien n’a été annoncé dans les notes de version par Apple, il y a donc fort à parier que les nouveautés sont maigres. La firme a certainement procédé à des améliorations et des correctifs pour stabiliser la prochaine version majeure des systèmes pour Apple Watch et Apple TV.



watchOS 7.2 avait intoduit une nouvelle fonction Cardio Fitness pour l'Apple Watch qui est un «indicateur fort de la santé globale». La fonction mesure le VO2 max, ou la quantité maximale d'oxygène que votre corps est capable de consommer pendant l'exercice. Les mesures sont effectuées au fil du temps, et l'Apple Watch et l'iPhone‌ sont capables d'envoyer des notifications pour vous informer des fluctuations de votre VO2 max.

Quant à tvOS 14.3, la première bêta ne contenait aucun changement visible.

Comment mettre à jour ?

Si vous avez installé le profil bêta, rendez-vous dans l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre, puis Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.



Sur l’Apple TV, tout se passe dans Réglages > Système > Mises à jour logicielles.