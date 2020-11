Le MagSafe Duo charge à 11 W avec un adaptateur 20 W

Le système ‌MagSafe‌ d'Apple régule en permanence la charge délivrée à un ‌iPhone‌ connecté en fonction de la chaleur et d'autres facteurs, ce qui induit que l’accessoire ne fournira généralement pas 15 watts constants. Mais Apple annonce d’ores et déjà moins pour le chargeur Duo qui sera pourtant vendu 149€ à une date encore inconnue. Consultez notre guide si vous cherchez un adapteur 20 w moins cher .

Selon la description du produit mise à jour, le chargeur Duo ‌MagSafe‌ ne peut fournir que 11 watts de puissance lorsqu'il est associé à un adaptateur USB-C de 20 watts et 14 watts lorsqu'il est associé à un adaptateur USB-C de 27 watts ou plus.

Ni le chargeur de base ‌MagSafe‌ ni le chargeur ‌MagSafe‌ Duo ne sont livrés avec un adaptateur secteur, Apple expliquant qu'un adaptateur USB-C de 20 watts ou plus est recommandé pour le chargeur de base ‌MagSafe‌ afin de fournir les 15 watts maximum de puissance pris en charge par ‌MagSafe‌. C’est aussi le cas pour les iPhone 12 en filaire. Apple a initialement recommandé que le chargeur Duo ‌MagSafe‌ soit également utilisé avec un adaptateur de 20 watts, ce qui a laissé pensé s'il serait en mesure de fournir une puissance de 15 watts à un ‌iPhone‌ tout en chargeant simultanément une Apple Watch. Mais, ce ne sera pas le cas.

Le prochain chargeur MagSafe Duo d'Apple peut recharger un iPhone et une Apple Watch, mais la mise à jour de la description du produit va faire enrager certains clients. Le MagSafe Duo‌ n’attendra pas les 15 watts, contrairement au modèle solo. Pire, pour s’en approcher, il faudra un adaptateur secteur encore plus puissant que les 20 W requis jusqu’ici.

