Apple corrige les bugs des iPhone 12 avec iOS 14.2.1

Il y a 3 heures (Màj il y a 41 min)

Julien Russo

Il y a quelques jours nous vous avons parlé de plusieurs anomalies à propos des iPhone 12, il y avait certains SMS ou MMS qui disparaissent brutalement entre l'envoi et la réception, des appareils auditifs "Made for iPhone" qui ne fonctionnaient plus correctement ou encore l'écran de verrouillage des iPhone 12 Mini qui restait bloqué chez de nombreux propriétaires du nouveau smartphone. Bonne nouvelle, ce soir Apple vient à votre secours !

Une mise à jour corrective très importante pour les iPhone 12

Apple vient de mettre en ligne il y a quelques minutes une nouvelle version d'iOS, il s'agit de la mise à jour 14.2.1, s'il elle n'est pas très utile pour les possesseurs d'iPhone d'ancienne génération, elle est capitale pour les clients qui ont investi dernièrement dans les nouveaux iPhone 12 !

En effet, Apple a réussi à résoudre les principaux bugs qui faisaient le buzz sur les forums d'entraides depuis plus d'une semaine.

Les correctifs de la mise à jour d'iOS 14.2.1

Certains messages MMS pouvaient ne pas être reçus.

Les appareils auditifs Made for iPhone pouvaient présenter des problèmes de qualité audio lors de l’écoute de l’iPhone.

L’écran verrouillé pouvait cesser de répondre sur l’iPhone 12 mini.

Pour effectuer la mise à jour, rien de plus simple. Direction vos Réglages puis Général et Mise à jour logicielle.