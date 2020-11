Accord entre Google et les médias français pour une rémunération des éditeurs

Les discussions engagées avec Google nous ont permis de nous mettre d’accord sur la rémunération de nos droits voisins et la participation à News Showcase, un nouveau service qui nous permettra de proposer à nos internautes une expérience enrichie sur les sites de Google.

Nous nous félicitons de cet accord signé avec Google qui couvre nos droits voisins et s'inscrit dans une stratégie d'accélération de la transformation du modèle économique de notre Groupe. Cet accord apporte une source de financement supplémentaire pour le développement du Groupe Le Monde , bénéficiaire depuis 4 ans, tout en préservant la stricte indépendance de nos rédactions qui est notre principal actif.

Le blog officiel de Google France vient d'annoncer plusieurs accords avec les médias français en ce qui concerne la loi des "droits voisins" . Concrètement, cela signifie que Google va rémunérer les éditeurs de presse pour pouvoir utiliser le contenu présent dans leurs articles. Parmi les premiers à avoir signer ces accords, on peut retrouver des mastodontes comme Le Monde, L'Obs, Le Figaro, L'Express...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.