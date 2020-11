Démontage MacBook M1 : un intérieur très proche des modèles Intel

Le démontage des MacBook Air M1 et MaBook Pro M1 permet de comprendre certaines choses sur la conception de ces nouveaux modèles. Pour faire simple, tout est globalement identique aux anciens ordinateurs mise à part la toute nouvelle puce M1 qui est en réalité la seule vraie nouveauté de cette année. Mais quelle nouveauté !

L'intérieur d'un MacBook M1 est très semblable à celui d'un modèle Intel

Le site iFixit a procédé à un démontage des MacBook sous puce M1 et on se rend compte qu'au global, l'intérieur est énormément similaire aux anciens modèles sous puce Intel. Commençons par le MacBook Air M1, sa seule grande différence avec l'ancien modèle Intel se trouve au niveau de la ventilation. En effet, le nouveau modèle ne possède plus de ventilateur à proprement parler car il a été remplacé par un dissipateur de chaleur en aluminium situé juste à côté de la carte mère, pour une efficacité "égale" au ventilateur d'avant mais qui permet tout de même un silence digne de ce nom. Pour le reste, rien de nouveau si ce n'est une sorte de plaque froide posée sur la puce M1 qui là aussi permet d'éviter la surchauffe et une batterie légèrement différente.

Passons maintenant au MacBook Pro M1 qui de son côté est également très similaire au modèle Intel voir même identique. Le seul léger changement à noter concerne le refroidissement avec un petit tuyau en plus qui permet de transporter la chaleur. Mise à part ça, rien du tout. En effet, il est même expliqué que la ressemblance avec l'ancien modèle Intel est tellement forte qu'on pourrait croire qu'on vient de démonter l'ancien modèle.



Vous l'aurez donc compris, entre un design extérieur identique et des composants intérieurs très ressemblants voir pour la plupart inchangés, les nouveaux MacBook 2020 misent tout sur cette nouvelle puce M1 qui, pour le coup, révolutionne et améliore énormément de choses par rapport aux anciennes puces Intel. Si vous voulez acheter un MacBook M1, dépêchez-vous !