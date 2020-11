Une économie de 2.5 milliards de dollars pour Apple grâce à la puce M1 cette année

Une estimation d'une personne importante au sein d'IBM nous donne un premier chiffre en ce qui concerne les économies qu'Apple va réaliser en se passant d'Intel et en développant sa puce maison. On parle de milliards de dollars...

Le nouveau processeur va faire économiser des milliards à Apple

Un cadre supérieur d'IBM a fait une estimation en ce qui concerne la puce M1 d'Apple et selon lui, la marque à la pomme devrait économiser 2.5 milliards de dollars rien que cette année. Ce montant va même largement augmenter dans les années à venir quand Apple aura incorporé sa puce M1 dans tout la gamme Mac. Cette analyse est tout de même assez précoce pour que ces chiffres soient validés à l'avenir, mais l'explication détaillée joint aux paroles semble tenir la route.



Le responsable de la stratégie d'IBM IA, Sumit Gupta, a estimé que la production des puces M1 coûtera à Apple entre 40 et 50 dollars alors qu'on était aux alentours des 200 dollars pour un processeur Intel Core i5 d'un ancien MacBook Air et même encore plus cher pour un MacBook Pro d'entrée de gamme.

Voici son explication détaillée :

Les ordinateurs portables qui utilisent l'ARM M1 au lieu des processeurs Intel x86 sont le MacBook Air et le MacBook 13-Entry, qui représente un volume combiné de près de 14 millions d'unités MacBook. En supposant les coûts suivants pour Apple:



Coût du processeur Apple M1 basé sur ARM: 50 $ (peut être plus proche de 40 $)

Intel Core i5 Dual-Core pour MacBook Air: 200 $ (peut-être 175 $)

Intel Core i5 Quad-Core pour MacBook 13-Entry: 250 $ (peut-être 225 $)

Coûts des MacBook avec Intel:



MacBook 13-Entry: 8,6 millions d'unités x 250 USD = 2,15 G USD

MacBook Air: 5,4 millions d'unités x 200 USD = 1,07 milliard USD

Total = 3,2 milliards de dollars

Coûts des MacBook avec M1 basé sur ARM:



MacBook 13-Entry: 8,6 M d'unités x 50 $ = 268 M $

MacBook Air: 5,4 millions d'unités x 200 $ = 429 millions de dollars

Total = 697 M $

Cela représente une économie de 2,5 milliards de dollars pour Apple […]



Le calcul est simple pour Apple. Ils économisent plus de 2 milliards de dollars en passant à leurs puces M1. Et ils obtiennent de meilleures performances et une meilleure autonomie de batterie.



Sumit Gupta se permet tout de même d'anticiper et de rappeler que bien évidemment ces chiffres sont approximatifs mais ils reflètent tout de même de façon logique les économies qu'Apple va faire dans ce domaine dans les prochaines années. Certains essayeront de donner d'autres chiffres avec des détails plus approfondis mais la vue d'ensemble est bien présente dans cette explication.



On en profite aussi pour rappeler que même si la raison principale est l'écologie, on aimerait bien savoir combien Apple économise par mois avec la suppression des chargeurs dans les boîtes des nouveaux iPhone.



