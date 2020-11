L'enceinte Belkin Devialet SoundForm Elite en promo à 199€ #BlackFriday

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Surprise, la dernière enceinte connectée de chez Belkin, en collaboration avec Devialet, est en super promotion. Il s'agit de la la SoundForm Elite qu'on a testée il y a quelques semaines !



Affichée à 299€ pour concurrencer les Google Home et autre HomePod, l'enceinte passe à 199€ pour quelques jours, juste avant le Black Friday.

Une enceinte de qualité à prix cassé !

Comme vous le savez très certainement, Belkin est la marque de référence vendue en Apple Store concernant les accessoires. Mais depuis quelques temps, la marque propose aussi des produits de qualité pour le son. Il y a les écouteurs sans fils (également en promo à 39€) mais surtout l'enceinte SoundForm Elite.



En partenariat avec Devialet, la marque française audio haut de gamme, la petite enceinte dégage un son impressionnant ! Les basses sont bien présentes, les médiums et aigus sont clairs, avec un volume général plus que correct.

La touche Devialet est là, même si une Phantom n'est pas comparable. On trouve d'ailleurs les technologies SAM (Speaker Active Matching) qui permet de reproduire le son d'origine voulu par l'artiste et le Push-Push qui est un double woofer anti-vibration pour des basses percutantes.



L'enceinte SoundForm Elite de Belkin délivre 2 x 60 W et pèse 1 kg.

Les + :

Technologies Devialet (SAM et Push-Push)

L'intégration de Google Assistant

La capacité à recharger son smartphone par induction

Acheter la SoundForm Elite moins cher