Les législateurs sud-coréens demande à Google de lancer aussi un "Small Business"

Il y a 39 min

Julien Russo

Si vous suivez l'actualité Apple de près, vous avez probablement vu que la firme de Cupertino a changé sa commission de 30% et l'a divisé par deux pour les développeurs qui gagnent moins de 1 million de dollars par an sur l'App Store. Bien évidemment cela a déclenché la colère de Spotify et Epic Games qui espéraient être aussi concernés par cette nouvelle commission.

Les législateurs sud-coréens approuvent la décision d'Apple

En début de semaine, Apple a surpris tout le monde avec un changement majeur dans les règles de sa célèbre boutique d'applications. La firme de Cupertino a décidé de revoir la commission pour les développeurs touchant moins de 1 million de dollars par an avec leurs activités sur l'App Store.

Le programme s'appelle "Small Business" et tous les développeurs concernés peuvent y participer pour bénéficier d'une commission plus légère de 15%, cependant si leurs revenus dépassent le million de dollars, ils retourneront à la commission de 30%.

Cette nouveauté va permettre aux petits et moyens développeurs de mieux gagner leur vie et peut-être recruter plus de personnes dans le développement et la maintenance de leurs applications.



Visiblement, cette annonce du Small Business a attiré l'attention d'un groupe de sept législateurs sud-coréens qui demande à la firme de Mountain View de faire de même pour les achats intégrés du Google Play Store.

Ils ont déclaré dans un communiqué :

La politique d’Apple de réduire de moitié sa commission est bien opportune. Nous exhortons Google à réduire sa commission pour les petits développeurs d'applications à moins de 15 % afin de stimuler l'écosystème d'applications de la Corée du Sud"

Il faut savoir que si l'App Store est visé par des enquêtes pour pratiques anticoncurrentielles et commission abusive aux dépens des développeurs et des consommateurs, le Google Play Store l'est tout autant. Google utilise quasiment les mêmes pratiques et la même commission qu'Apple avec sa boutique d'applications.



