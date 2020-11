Les fonds d'écran X-ray des iPhone 12 (Mini) et iPhone 12 Pro (Max)

Ce lundi, rien que pour vous, les fonds d'écran "X-Ray" et "composants" créés par IFixit à partir des iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max. On a également ajouté ceux des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.



Comme chaque année, le site de réparation et de démontage des produits high-tech propose des fonds d'écrans des nouveaux iPhone passés aux rayons X ! Notons que c'est leur partenaire Creative Electron qui ont tiré le portrait des derniers iPhone 2020 avec une version classique qui affiche les composants internes



Pour appliquer une image en wallpaper, téléchargez-la depuis notre application iSoft puis ouvrez les options de partage dans Photos avant de la "définir comme fond d'écran".

Wallpapers iPhone 12 Mini







Wallpapers iPhone 12







Wallpapers iPhone 12 Pro







Wallpapers iPhone 12 Pro Max







Alors, ils vous plaisent ces fonds d'écran ? Vous préférez les rayons-x ou la vue classique des composants ? Dites-nous si vous êtes plutôt du genre à laisser les fonds d'écran officiels d'Apple ou à chercher des créations plus originales comme ce qu'on présente régulièrement.



