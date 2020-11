HomePod Mini : Des problèmes de connexion Wi-Fi constatés

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

2

Le HomePod Mini est déjà entre les mains de nombreux consommateurs à travers le monde. Si l'enceinte d'Apple a réussi la majorité des tests des médias qui ont mis en avant le rapport qualité/prix, la petite enceinte du géant californien connaitrait des petits bugs sur sa connectivité au réseau Wi-Fi. Plusieurs utilisateurs dénoncent une anomalie qu'ils n'arrivent pas à résoudre !

Apple apporte une solution qui règle le problème que temporairement

Le HomePod Mini va être le cadeau star des fêtes de fin d'année. Avec son prix particulièrement accessible et sa qualité au-delà des exigences, il va conquérir de nombreux foyers à travers le monde !

Cependant, la petite enceinte d'Apple n'est pas parfaite, en effet de nombreuses personnes relaient sur les forums des anomalies quant à la connexion au réseau WiFi. Le HomePod Mini se connecte, mais ne reste pas sur le réseau, il se déconnecte sans prévenir. À vrai dire, on s'en rend compte quand on déclenche Siri qui répond : "J'ai du mal à me connecter à internet".

Voici l'extrait d'un témoignage sur un forum :

J'ai des problèmes avec le HomePod mini qui ne se connecte pas à Internet. Mes autres HomePods n'ont aucun problème lorsque je pose une question, etc. Mais quand je demande à l'un ou aux deux des mini HomePod, il est dit "J'ai du mal à me connecter à Internet.

J'ai suivi les étapes de dépannage fournies par Apple, mais elles remontent à "J'ai du mal à me connecter à Internet." après quelques heures. Ensuite, c'est à nouveau normal.

Après une longue analyse d'Apple sur cette difficulté, l'assistance affirme que le problème n'est pas causé à cause du canal WiFi ou d'un problème de compatibilité avec le cryptage du réseau Wi-Fi. Que vous soyez en WPA 2 ou WPA 3, l'anomalie est la même !

La seule solution qu'apporte Apple à ce défaut c'est un redémarrage électrique du HomePod Mini et une restauration de ses paramètres par défaut. Les utilisateurs concernés ont essayé les deux cas et aucun ne résout l'anomalie sur le long terme, au bout de quelques jours elle réapparait.

Sur Reddit, les propriétaires du HomePod Mini sont nombreux à se plaindre, on aperçoit d'autres messages de ce genre :

J'ai aussi ce problème avec l'un de mes mini. Il semble que la musique soit bien diffusée lorsque je la contrôle directement. Cependant, quand je lui demande de faire quelque chose. Il dit qu'il a des problèmes avec la connexion.

Quand je le redémarre. Cela fonctionne pendant un certain temps et finit par rencontrer le même problème.

Il est probable qu'Apple prépare en ce moment une mise à jour qui corrigera l'anomalie, au vu des retours, de nombreux utilisateurs sont concernés par cette panne logicielle.



Source