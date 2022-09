De nombreux problèmes de connexion sur les AirPods Pro 2 ?

En attendant, vérifiez bien que vos AirPods Pro 2 sont à jour avec le dernier firmware 5A377. Pour rappel, avec iOS 16, il est plus facile d'avoir accès à cette information . Pour ce faire, connectez vos AirPods à votre iPhone et cliquez sur Réglages. En haut de page, cliquez sur la nouvelle rubrique avec le nom de vos écouteurs puis descendez en bas de page pour trouver l'information. Avez-vous rencontré ce problème de votre côté ? N'hésitez pas à lire notre test des AirPods Pro 2 , dans lequel nous donnons nos premières impressions sur le produit.

Il y aurait-il un problème lié à la connexion avec les Airpods Pro 2 ? Si nous n'avons pas de souci de notre côté, de nombreux lecteurs du site MacRumors signalent des problèmes persistants avec leurs nouveaux écouteurs Apple. D'après les témoignages, les écouteurs peuvent se déconnecter pendant l'écoute d'une musique ou la lecture d'une vidéo. Une situation embarrassante d'autant plus que cela peut arriver plusieurs fois par jour. Autre fait étrange, l'iPhone ou l'iPad peut afficher les AirPods Pro 2 comme connectés alors qu'en réalité, aucun son ne sort des écouteurs. Comme indiqué par une personne qui témoigne du problème, espérons que ce ne soit que logiciel et qu'Apple corrige ceci à distance rapidement.

Disponibles depuis trois jours, les AirPods Pro 2 font déjà parler d'eux sur les réseaux et pas en bien. Selon plusieurs clients mécontents, les nouveaux écouteurs de la pomme se déconnectent parfois sans raison de l'iPhone. Un problème qui touche seulement quelques personnes ou au contraire bien plus important ?

