AirPods Pro 2 : des problèmes d'audio et de synchronisation

Les AirPods Pro 2 sont l'une des grandes nouveautés de la rentrée, après une longue période sans renouvellement, Apple a enfin commercialisé en septembre la seconde génération de ses populaires AirPods Pro. Si la majorité des consommateurs semblent satisfaits de cette nouvelle paire d'écouteurs, beaucoup expriment un mal-être sur les forums d'entraide. Les AirPods Pro 2 seraient une véritable calamité chez certains clients !

Des problèmes audio et de synchronisation

Selon de nombreux utilisateurs des AirPods Pro 2, plusieurs problèmes récurrents se produiraient sur les écouteurs de nouvelle génération d'Apple. Les difficultés les plus fréquentes concernent des dérives audio, le son devient d'un seul coup plus fort d'une oreille à l'autre puis tout revient à la normale et ça recommence à nouveau dans les minutes qui suivent.

L'autre bug qui revient souvent chez les personnes mécontentes, ce sont des problèmes de synchronisation, les clients concernés regardent une vidéo sur leur iPhone et l'audio ne correspond pas aux mouvements de la bouche, ce qui est très agaçant !



Bien sûr, on pourrait penser à un souci avec l'audio spatial et le suivi dynamique de la tête, mais même avec ces fonctionnalités désactivées, les deux problèmes cités ci-dessus se répètent. Beaucoup de personnes en déduisent qu'il pourrait s'agir d'une anomalie avec le dernier firmware des AirPods Pro 2, Apple est peut-être passé à côté de quelques erreurs dans le développement de la mise à jour.

Sur Reddit, on retrouve plusieurs clients qui ont acheté les AirPods Pro 2 qui se plaignent, voici les messages qu'on peut lire :

C'est ma deuxième paire d'AirPods Pro 2 et l'audio semble toujours se déplacer/dérindre partout, parfois il peut compresser le volume d'une chanson et augmenter le volume au hasard. Non, ce n'est pas le suivi de la tête ou l'audio spatial que j'ai désactivés.

Un autre explique :

J'ai eu un problème similaire avec mes AirPodsPro 2. J'utilise le son spatial et je regarde YouTube, et pour presque toutes les vidéos, après la diffusion d'une publicité, les AirPods ne sont plus synchronisés entre eux. Comme si l'un était légèrement en retard sur l'autre. J'ai l'impression que la voix des personnes dans les vidéos est juste à mes oreilles au lieu d'être au milieu de ma tête comme elle est censée l'être. La seule façon dont j'ai pu combattre ce problème est de désactiver et de réactiver l'audio spatial, ce qui semble resynchroniser les AirPods. Assez ennuyeux

Beaucoup d'utilisateurs des AirPods Pro 2 assurent qu'ils se sont rapprochés de l'assistance technique d'Apple pour signaler le souci. Les problèmes audio et le décalage entre la voix et la vidéo semblent être bien connus chez Apple, des clients expliquent avoir obtenu un échange des AirPods Pro 2, mais le bug persiste, ce qui prouve qu'il s'agit plus d'un problème logiciel que matériel.



Plusieurs clients ont approfondi leurs recherches pour comprendre ce qui pourrait provoquer ces anomalies de fonctionnement. Certains ont remarqué que les bugs disparaissent systématiquement quand la réduction du bruit ou la transparence adaptative est désactivée.

D'autres ont détecté une aggravation des problèmes quand ils se retrouvent dans des environnements bruyants avec la réduction de bruit activée (transport en commun, des rues où la circulation est élevée...).



Ce problème audio qui affecte les clients des AirPods Pro 2 n'a pas été reconnu par Apple officiellement et on ignore s'il s'agit d'un défaut logiciel ou matériel. Il ne semble pas s'agir d'un problème courant, mais peut-être qu'Apple publiera bientôt une mise à jour logicielle pour les AirPods afin d'y remédier.



Source