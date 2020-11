Pegatron donne le feu vert pour un investissement de 150 millions de dollars en Inde

Depuis que l'administration Trump est à la Maison-Blanche, les conflits commerciaux avec la Chine ont poussé les entreprises comme Apple à inciter leurs partenaires à quitter la Chine pour se diriger vers d'autres pays aux coûts attractifs . Après Foxconn qui a multiplié les investissements à l'étranger ces dernières années, c'est désormais au tour de Pegatron de se concentrer sur l'Inde . Apple a obtenu de nombreux avantages par le gouvernement indien en échange de création d'emplois, c'est essentiellement pour cette raison qu'Apple s'intéresse à l'Inde qui ne coûte pas plus cher qu'une fabrication chinoise.

