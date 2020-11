Le responsable de la sécurité d'Apple accusé de corruption

Il y a 43 min (Màj il y a 43 min)

Corentin Ruffin

Voilà une nouvelle affaire qui pourrait faire de l'ombre à Apple... En effet, le chef de la sécurité mondiale de la Pomme serait lié à une histoire sombre, mêlant corruption, iPad et ports d’armes. Oui, vous avez bien lu, Thomas Moyer ferait face à des accusations qui le mèneraient dans un cyclone médiatique préjudiciable.



L'accusé, épaulé de trois autres personnes liées à la firme de Cupertino, aurait tenté d'offrir du matériel à un shérif en échange de permis d'armes à feu...

Thomas Moyer en plein scandale dans une histoire de corruption

Dans quelle histoire se sont mis Thomas Moyer et ses acolytes ? Un nouveau rapport, provenant de San José en Californie, vient de faire la lumière sur une accusation mettant en scène le chef de la sécurité mondiale de la Pomme et trois autres employés d'Apple. Le fait ? Ces derniers ont voulu obtenir un permis d'armes à feu, dont la demande a été une première fois refusée.



Pour arriver à leurs fins, l'équipe de Moyer a alors promis 200 iPad au shérif et son adjoint pour une valeur de 70 000 $ contre les quatre permis CCW (« carrying a concealed weapon »). Le bureau du procureur du comté de Santa Clara a alors lancé un mandat de perquisition, qui a fait capoter le projet.



Ed Swanson, l'avocat de Moyer, a déclaré que son client "n'a rien fait de mal et a agi avec la plus grande intégrité tout au long de sa carrière. Nous ne doutons pas qu'il sera acquitté au procès. Apple, lui, a également publié un commentaire :

Nous nous attendons à ce que tous nos employés se conduisent avec intégrité. Après avoir pris connaissance des allégations, nous avons mené une enquête interne approfondie et n'avons trouvé aucun acte répréhensible.

Une affaire qui risque de faire du bruit...



