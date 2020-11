Waze teste le tableau de bord de CarPlay en bêta

D'après plusieurs témoignages dont "Onestbienlà" sur Twitter , Waze travaille actuellement à adapter son interface de navigation sur le tableau de bord CarPlay. Cette fonction divise la vue «écran d'accueil» de CarPlay avec une poignée de widgets qui affichent différentes données. Dans ce cas, Waze affiche une vue de navigation réduite avec l'heure d'arrivée, un morceau de la carte et la limite de vitesse. Apparemment, cette fonctionnalité est actuellement testée en version bêta. Waze ne l'a pas directement confirmé, mais les utilisateurs ayant la fonctionnalité font partie d'un groupe de test bêta privé pour l'application Waze sur iOS. Au-delà de la prise en charge du tableau de bord CarPlay, cette mise à jour bêta de Waze ajoute également la prise en charge du guidage de voie dans l'application iOS, une énorme mise à niveau pour la navigation, en particulier lorsqu'il s'agit d'intersections complexes. Cette nouveauté de Waze a été annoncée en septembre. Qui attend le support du tableau de bord par Waze ?

Le GPS communautaire Waze de Google est arrivée sur CarPlay en 2018, et elle est maintenant sur le point d'adopter l'une des dernières fonctionnalités d'Apple. Waze devrait bientôt en charge le mode "tableau de bord" de CarPlay, après Google Maps et Coyote par exemple.

