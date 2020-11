NordVPN est en super promo sur iOS, Mac, PC, etc !

Pour profiter de NordVPN moins cher sur votre iPhone, iPad ou Mac, il faut s'inscrire ici avant de télécharger l'app (cf plus bas) :

NordVPN n'offre pas moins de 5500 serveurs sur 60 pays avec quelques avantages. On trouve notamment la « no logs policy » qui ne collecte ni stocke aucune donnée, même de manière temporaire. n'est collectée, ni même stockée temporairement. Mieux, NordVPN dispose d'un mode double VPN qui ajoute une surcouche d'anonymat, ainsi qu'une fonction Kill Switch qui désactive automatiquement votre accès Internet en cas d'instabilité, jusqu’à ce que la connexion VPN soit rétablie. Autre atout notable, NordVPN propose un essai sans risque garanti 30 jours satisfait ou remboursé. Enfin, NordVPN peut se taguer d'avoir reçu un « speedtest award » pour la qualité de sa bande-passante.

Un VPN est un utilitaire qui permet d'offrir une connexion délocalisée depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur afin d'accéder à des services bloqués dans votre pays ou par votre FAI, mais aussi ne pas être repéré par les autorités ou les hackers. Un Virtual Private Network comme NordVPN chiffre et déroute votre connexion en passant par un tunnel sécurisé qui va relier vos appareils à des serveurs situés dans des pays étrangers. Idéal pour avoir accès à certains jeux en ligne, mais aussi à des plateformes comme Netflix US par exemple.

Vous connaissez probablement NordVPN, un acteur incontournable de la catégorie des Virtual Private Network. Celui qui figure dans le top 3 des meilleurs VPN toute plateforme confondue, propose une belle promotion pour le Black Friday avec une offre sur son abonnement de 2 ans à -68% + 3 mois gratuits . Cela fait donc 3,15€ par mois pour surfer en toute tranquillité et rejoindre les 12 millions d'utilisateurs.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.