Utilisez votre MacBook Air M1 comme clé pour votre Tesla

Il y a 4 heures

Corentin Ruffin

2

Ce n'est pas les idées qui manquent à certaines chaines YouTube qui n'hésitent pas à se servir de produits technologies pour faire des vidéos insolites. C'est notamment le cas du propriétaire de Snazzy Labs qui vient de publier une nouvelle tentative assez particulière, et surtout très chère.



En effet, dans sa dernière vidéo Twitter, on peut y voir une démonstration de comment utiliser son MacBook Air M1 flambant neuf pour déverrouiller... une Tesla !

Déverrouiller sa Tesla avec un MacBook Air ? C'est possible

Avec l'arrivée des puces M1, Apple a sans conteste lancé une véritable révolution au sein de sa gamme d'ordinateurs, en apportant puissance et économie d'énergie. Mais, ce n'est pas la seule nouveauté, puisque sur ces machines, il est également possible de lancer des applications iOS sans réelle limite.



Ainsi, cette possibilité donne des idées à certains petits malins, qui n'hésitent pas à s'en servir pour mettre en place quelques bizarreries en vidéo. Lé créateur Quinn Nelson, propriétaire de la chaine Youtube Snazzy Labs, a ainsi partager un drôle de tweet dans lequel il prétend avoir "la plus grosse clé de voiture au monde, et le cas d’utilisation le plus stupide pour mon Mac M1".



Pouvoir déverrouiller sa Tesla avec son MacBook Air M1 ? C'est possible !