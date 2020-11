AirPods : Un succès pendant Noël et jusqu'au début de 2021

Même si l'iPhone reste la principale source de revenus d'Apple, certains produits comme les AirPods arrivent à se démarquer des autres grâce à des ventes très importantes en période de fête de fin d'année. Selon un analyste de Wedbush, la tendance des AirPods 2 et AirPods Pro va être gigantesque pour Noël et les ventes ne devraient pas se fatiguer avant la fin janvier !

Les AirPods, un énorme succès qui se renouvelle chaque année

À chaque fois que les analystes se penchent sur le cas des AirPods, les rapports sont toujours valorisants et merveilleux pour Apple. À chaque fois, les prévisions des ventes explosent et les estimations du chiffre d'affaires générées sont en permanente croissance.

Pour Noël 2020, l'analyste Daniel Ives a expliqué que la firme de Cupertino devrait vendre environ 18 millions d'AirPods 2 et d'AirPods Pro (uniquement sur le mois de décembre). Au total, selon l'analyste, Apple aura réussi à vendre 90 millions de paires d'AirPods sur la totalité de l'année. En 2021, ce chiffre devrait évoluer à 115 millions.

Si le HomePod Mini sera probablement le grand gagnant des ventes de fin d'année, il est fort probable que les AirPods se placent en tête du classement des produits Apple qui ont rencontré le plus de succès.

Daniel Ives déclare aussi que la firme de Cupertino devrait lancer un nouveau modèle d'AirPods en avril ou mai 2021. Il n'a pas précisé de quel modèle il pourrait s'agir, mais plusieurs rumeurs parlent déjà d'une gamme "AirPods Lite" qui serait proposée à un tarif inférieur au prix des AirPods 2. En effet , même si les écouteurs sans fil d'Apple se vendent bien, l'entreprise peut encore obtenir de meilleurs chiffres en s'attaquant directement aux écouteurs pas chers des fabricants chinois.



La banque d'investissement Wedbush s'est aussi intéressé à la gamme d'iPhone, après tout c'est ce qui rapporte le plus en ce moment à Apple !

Selon elle, les récents indicateurs de popularité des nouveaux iPhone annoncent de bonnes nouvelles pour les ventes de Noël, si la firme de Cupertino arrive à maintenir des délais raisonnables et une disponibilité dans ses Apple Store et chez les revendeurs, cela pourrait être phénoménal.

À noter également que Daniel Ives revient sur ce fameux supercycle qui semble très bien partie selon lui. Pour rappel, il s'agit du renouvellement massif de clients possédant d'anciennes générations d'iPhone et qui achète le dernier modèle pour obtenir les dernières fonctionnalités comme le modem 5G ou encore le LiDAR.



