Foxconn va utiliser son usine dans le Wisconsin pour Google (au lieu d'Apple)

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Pendant son mandat, le Président Donald Trump a insisté à plusieurs reprises auprès des sous-traitants d'Apple (en particulier Foxconn) pour que la production des iPhone et même des Mac se réalise aux États-Unis. Si pour l'iPhone cela était inconcevable, Foxconn a cédé pour produire des Mac made in USA. Cela devait se réaliser dans une grande usine du Wisconsin, cependant après plusieurs mois à l'abandon et sans aucune session de recrutement, cette usine sera finalement pour l'autre géant californien... Google !

Foxconn collabore avec Google

Initialement destinée aux Mac, l'usine du Wisconsin spécifiquement construite pour Apple va servir pour l'assemblage de composants de serveurs appartenant à Google.

En effet, après plusieurs trimestres sans activité dans l'usine (ce qui a vivement été critiqué), Foxconn a décidé de recruter du personnel et d'apporter les équipements nécessaires pour l'assemblage.

Bloomberg qui relaie l'information explique :

L' usine sous-utilisée devrait démarrer la production de masse au premier trimestre, à l'heure de la sortie des puces de serveur Ice Lake d' Intel Corp. Foxconn est en train de mettre en place des chaînes d'assemblage de technologie de montage en surface qu'elle utilisera pour placer des semi-conducteurs sur des circuits imprimés,

Officiellement, Foxconn n'a pas mentionné le nom de Google pour ses composants clés pour serveur, mais toutes les indiscrétions confirment que la firme de Mountain View sera bien le principal client de cette nouvelle production made in USA.

Si Google a choisi Foxconn, c'est essentiellement parce que l'entreprise estime que le géant taïwanais est le seul capable de remplir les objectifs de livraison de composants avec une production américaine. De plus, l'entreprise a été convaincue grâce à l'usine déjà prête dans le Wisconsin.