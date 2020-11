PUBG Mobile Esports : une cagnotte record de 14 millions de dollars

On ne présente plus le jeu PUBG Mobile (v1.1.0, 1,7 Go, iOS 9.0) tant ce dernier a fait grand bruit lors de sa sortie, entrant dans la dans populaire des Battle Royale. Concurrent direct d'un certain Fortnite, le jeu a bien grandi, amenant toujours plus de contenu au travers de mises à jour et partenariats avec d'autres licences.



Le nombre de joueurs continue d'augmenter chaque mois, devenant un véritable phénomène auprès des jeunes et des moins jeunes. Profitant de cette notoriété, les développeurs ont lancé le programme PUBG MOBILE Esports et viennent de dévoiler le programme pour l'année prochaine.



Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les sponsors n'y sont pas allé de main morte puisque la cagnotte atteint les 14 millions de dollars.

Bénéficiant de la plus grande cagnotte de l'histoire de l'esport mobile, le programme 2021 verra le plus grand écosystème d'esports au monde se développer encore plus, offrant un véritable circuit amateur à pro.

Les développeurs dévoilent aujourd'hui le programme d'esports 2021 sponsorisé par Qualcomm, Mountain Dew et OnePlus. Le programme 2021 introduira sept nouvelles régions PUBG MOBILE Pro League (PMPL) dont la communauté des États indépendants, la Turquie, l'Europe occidentale, l'Arabie, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et le Brésil, qui complèteront les PMPL existants en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est.



Les inscriptions au premier tournoi, le PMCO Spring Split, ouvriront le 1er janvier 2021 et se clôtureront le 24 janvier.

