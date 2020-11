Foxconn va délocaliser la production des MacBook et iPad au Vietnam

Julien Russo

Depuis que Donald Trump est Président des États-Unis, la vision qu'avait Apple du "made in China" a bien changé, l'entreprise fait tout pour fuir la Chine et se rapproche d'autres pays aux coûts attractifs. On pense par exemple à Taiwan, au Vietnam ou encore à l'Inde ! Une récente indiscrétion de Reuters affirme que Apple organiserait une délocalisation de la production de ses MacBook et iPad vers le Vietnam.

Un pas de plus hors de la Chine

Depuis sa création, Apple a toujours misé sur la Chine pour l'assemblage de ses produits. Avec des partenaires fiables, solides et des coûts très attractifs, Apple avait trouvé tout ce qu'une entreprise peut chercher pour optimiser au maximum ses marges de bénéfices.

Depuis ces dernières années, la production "made in China" est devenue moins intéressante, Apple a eu le droit aux menaces de taxes douanières pour les produits assemblés en Chine ou encore la difficile période de Covid-19 où les usines de Foxconn étaient à l'arrêt. La firme de Cupertino a compris une chose, miser à 100% sur la Chine n'est pas une bonne idée et délocaliser la production vers des pays aux coûts tout aussi abordables peut s'avérer être très intéressant.



Depuis déjà plusieurs générations d'iPhone, Apple assemble plusieurs de ses produits au Vietnam, à Taiwan ou encore en Inde avec les mêmes partenaires qu'en Chine. Aujourd'hui, un rapport affirme que cette opération de délocalisation va s'intensifier avec cette fois les MacBook et les iPad qui vont être assemblés au Vietnam dans des usines de Foxconn.

Le rapport explique :

Foxconn construit des chaînes d'assemblage pour la tablette iPad et l'ordinateur portable MacBook d'Apple à son usine du nord-est de la province vietnamienne de Bac Giang, qui seront mises en service au premier semestre 2021, a déclaré la personne, refusant d'être identifiée, car le plan était privé.



Les lignes prendront également une certaine production de Chine, a déclaré la personne, sans élaborer combien de production se déplacerait. "Le déménagement a été demandé par Apple", a déclaré la personne. "Il veut diversifier la production après la guerre commerciale.

Ce que craint aujourd'hui Apple c'est que cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine s'empire si Donald Trump venait à être réélu Président des États-Unis à l'issue de ses poursuites judiciaires (qui semblent aller dans son sens en Pennsylvanie). De plus, rien ne dit que si Joe Biden est élu Président, il interrompra les tensions avec la Chine !



À noter que le Vietnam devient un pays sérieux dans la production des smartphones, tablettes et ordinateurs. De plus en plus de fabricants choisissent des assemblages vietnamiens plutôt que Chinois, c'est le cas de Samsung qui fabrique la moitié de ses smartphones au Vietnam. D'autres marques américaines se sont aussi rapprochées du Vietnam quand l'administration Trump menaçait de mettre en place des taxes douanières.