Ventes de smartphones T3 2020 : Apple résiste toujours et Xiaomi flambe

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

1

Les semaines passent et les premières estimations autour du troisième trimestre 2020 commencent à voir le jour grâce aux cabinets d'analyse. Selon IDC, firme spécialisée dans les marchés des technologies de l'information, les derniers mois auraient plutôt réussi à Apple et ses iPhone.



Mais autour de cette régularité, dont on se doutait malgré la présence de la COVID-19 dans le monde, nous avons eu le droit à deux grosses surprises. La première provient de Xiaomi, qui a fait un bond impressionnant par rapport à l'année précédente. La seconde, elle, concerne Huawei qui, faisant face aux interdictions américaines, sombre totalement...

T3 2020 : Apple rassure, Xiaomi assure

Ces prochaines lignes sont à prendre avec des pincettes : bien que IDC soit une source sérieuse, il est préférable d'attendre le retour d'autres acteurs du marché pour confirmer les tendances. Selon le cabinet d'analyse, Apple aurait fait face à la COVID-19 avec quasi succès : la firme aurait vendu 8,2 millions d’iPhone aux États-Unis durant le trimestre, avec une hausse de 1,1% par rapport à l'année dernière (pour 28,5% de parts de marché).



Samsung reste en tête et aurait vendu 10,3 millions de smartphones avec une baisse de 6,9% en comparaison à 2019. La grosse surprise provient de Xiaomi, avec une progression de 151,6% et une troisième place avec 3,7 millions de ventes ! Huawei, lui, paye les dégâts avec le gouvernement américain avec une baisse de 58,7% et "seulement" 2,5 millions de smartphones.



Autre fait marquant, le bond de OPPO qui progresse de 566,2% !



Source