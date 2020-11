hocus 2 : le retour du jeu de casse-tête sur l'App Store

Il y a 2 heures (Màj il y a 34 min)

Corentin Ruffin

1

Si vous aimez vous faire mal au cerveau en jouant à des jeux de casse-tête, peut-être connaissez-vous déjà un certain hocus, qui a rencontré un certain succès lors de sa sortie en 2015. Développé par le studio gamebra.in, celui-ci proposait un jeu de logique minimaliste dans lequel le joueur devait faire arriver le cube rouge à destination.



La belle nouvelle, c'est que la suite est désormais disponible sur l'App Store : hocus 2 (v1.2, 90 Mo, iOS 11.0) était présent dans notre sélection de jeux de la semaine, mais mérite bien un petit aparté.

hocus 2 : testez la puissance de votre cerveau

hocus continue. Cette fois, tout est dynamique. Avec de nouvelles mécaniques et combinaisons d'illusions avec tant de possibilités de résolution créative.

hocus 2 est un casse-tête où vous résolvez une série de puzzles jouant sur la perspective et les illusions d'optique qui tentent de vous tromper. Le studio gamebra.in promet plus de dynamisme et propose, pour le moment, 55 niveaux avec plusieurs nuances de couleurs.



Pour les amateurs du genre, nous ne pouvons que vous encourager à faire le pas et à craquer pour ce nouvel opus disponible sur l'App Store à 3,49€. Conçu et développé par Yunus Ayyıldız et musique signée Benjamin Tissot.

Télécharger hocus 2 à 3,49 €