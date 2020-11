iPhone 14 : un zoom optique 10x en 2022 ?

Pour préparer un nouvel iPhone, Apple s'y prend plusieurs années à l'avance, la firme décide des technologies qu'elle va utiliser et si celle-ci est libre et non brevetée. D'après Digitimes, Apple se serait donné pour mission de proposer un zoom optique "périscope" en 2022, autrement dit une nouveauté qui sera proposée sur l'iPhone 14.

Enfin un vrai zoom 10x ?

Si Apple augmente en permanence la qualité des photos et vidéos avec l'iPhone, il y a une chose qui n'évolue pas vraiment, c'est le zoom. Quand on regarde certains smartphones chinois (souvent largement moins cher qu'un iPhone) qui proposent des zooms impressionnant avec une netteté spectaculaire, on se dit mais qu'est-ce qu'attend Apple pour surpasser ses concurrents dans ce domaine ?

Rassurez-vous, le géant californien y pense chaque jour qui passe et compte bien proposer sa petite révolution dans ce domaine. Les ingénieurs d'Apple travailleraient d'ailleurs en ce moment à l'utilisation de lentilles "périscope" pour augmenter le zoom et proposer un x10 avec toute la qualité qu'on a l'habitude d'avoir sur un iPhone.

L'enjeu est gigantesque puisque Apple aurait demandé aux ingénieurs de l'Apple Park ainsi qu'a son fournisseur de ne faire aucun compromis sur l'épaisseur et le poids du smartphone.



Précédemment, Ming-Chi Kuo avait été bavard à propos du zoom 10x sur l'iPhone dans ses rapports, selon lui Apple aurait déjà été en contact avec plusieurs fournisseurs spécialisés dans ce secteur dès juillet 2020. Le premier sur la liste d'Apple serait Semco, une entreprise située en Corée du Sud qui aurait beaucoup attiré l'attention du géant californien. En second il y aurait Sunny Optical, un fournisseur chinois qui a déjà plusieurs contrats avec de grandes marques.