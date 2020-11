L'Italie inflige une amende de 10 millions d'euros à Apple

Après la condamnation sur la baisse des performances lors du vieillissement de la batterie de l'iPhone, Apple vient d'avoir aujourd'hui une autre condamnation en Italie. La firme de Cupertino est accusée d'avoir communiqué des informations trompeuses aux clients italiens en ce qui concerne l'étanchéité de plusieurs de ses modèles d'iPhone.

Apple n'a pas été assez précis

Quand on est une entreprise de la taille d'Apple, la moindre petite erreur peut faire l'objet de poursuite judiciaire. C'est justement ce qui s'est passé en Italie où des consommateurs ont attaqué le géant californien pour avoir menti sur la résistance à l'eau sur plusieurs générations d'iPhone.

En effet, pour vendre ses smartphones, Apple avait informé dans sa communication que l'iPhone résistait à l'eau, cependant l'entreprise n'a pas dit que dans certaines conditions l'iPhone pourrait avoir des faiblesses.



Pour avancer cet argument marketing, la firme de Cupertino a organisé des expérimentations d'immersion dans l'eau, mais l'a fait uniquement dans un laboratoire et dans de l'eau statique et pure. Ce qui est reproché par la justice c'est qu'aucun test n'a été fait dans des conditions normales d'utilisation. Apple aurait pu faire des tests en faisant tomber l'iPhone dans la mer ou encore dans une piscine, des situations qui sont plus susceptibles d'arriver au quotidien !

Les modèles qui ont été au coeur de l'audience sont :

L'iPhone 8 et 8 Plus

L'iPhone XR

L'iPhone XS et XS Max

L'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max

La justice italienne en a donc conclu qu'à cause de l'absence des tests qui auraient pu révéler des problèmes d'étanchéité dans certaines conditions, Apple a ouvertement menti dans sa communication. Il s'agit là de pratique commerciale trompeuse et agressive. De plus, ce qui a aussi motivé la justice à condamner Apple c'est le refus de prendre en charge à son service après-vente les modèles d'iPhone qui ont été endommagés suite à une immersion sous l'eau. Ce qui est inadmissible d'après la justice c'est que ce refus s'est même fait quand l'iPhone était toujours sous garantie !



Imaginez un seul instant la déception des clients Apple qui se disaient "je ne m'inquiète pas si mon iPhone tombe dans l'eau pendant mes vacances, il est étanche" et une fois le drame arrivé, le refus catégorique de toute prestation au SAV.

Apple a donc été condamné à 10 millions d'euros d'amende et à l'obligation d'afficher sur son site apple.com/it un message informant du résultat du jugement. Finalement, c'est la seconde décision qui sera la plus pénalisante pour Apple, puisqu'en plus de faire perdre des ventes, ce message qui devra rester plusieurs jours sur le site d'Apple dégradera fortement l'image du géant californien en Italie.



