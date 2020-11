Tesla pourrait offrir un accès aux caméras de l'Autopilot sur votre iPhone

Julien Russo

C'est une rumeur qui fait en ce moment le tour du web : "Et si Tesla donnait l'accès en temps réel aux caméras de l'Autopilot ?", cela permettrait d'avoir une visibilité permanente sur l'environnement de votre voiture. L'information nous vient d'Electrek qui a découvert une piste sur le probable ajout de cette future fonctionnalité dans la prochaine grosse mise à jour.

Un accès aux caméras depuis l'application ?

Depuis l'application Tesla sur iOS, vous pouvez faire énormément de choses comme gérer la température à l'intérieur de votre véhicule, verrouiller/déverrouiller, connaitre le niveau de charge... Cependant, Tesla veut aller encore plus loin et serait en ce moment en train de développer une fonction qui vous permettrait de voir l'environnement de votre véhicule grâce aux caméras de l'Autopilot situé un peu partout sur la voiture.

Cette nouveauté pourrait venir s'inclure dans la version 11 que va dévoiler Tesla dans quelques semaines, d'ailleurs Elon Musk affirme que cela va être une mise à jour incroyable avec beaucoup de surprises.



La prise en charge du direct des caméras se ferait dans le cadre du mode "Sentinelle", pour rappel il s'agit d'un système de surveillance qui utilise la totalité des caméras de l'Autopilot pour apporter des preuves lors d'un dépôt de plainte en cas de vandalisme. C'est justement ce qui est arrivé il y a un an avec la vidéo de cette personne qui a volontairement rayé avec ses clés une Tesla. Sous la pression médiatique, l'homme s'est rendu aux autorités.

L'avantage d'avoir la visibilité à distance sur l'environnement de votre véhicule va être d'observer par exemple le comportement suspect d'une personne qui serait un peu trop proche de votre voiture sur une longue durée. Cela permettra aussi d'avoir l'esprit tranquille quand vous garez votre Tesla dans un secteur qui n'est pas réputé pour être vraiment très sûr.



Sans grande surprise, ce flux en direct va consommer de la data. Il faut savoir qu'un flux de caméra consomme environ 30 Mo par minute, il faudra donc que vous souscriviez un abonnement de données Premium si vous souhaitez profiter pleinement du mode Sentinelle sur votre iPhone.

Aux États-Unis, le forfait Premium de Data vous coûte 9,99 dollars par mois et pour de nombreux propriétaires de Tesla, il est indispensable pour profiter pleinement des fonctionnalités de son véhicule !

Pour l'instant, rien n'est officiel concernant l'arrivée des caméras Autopilot sur l'application Tesla, mais quand on voit Elon Musk parler d'une mise à jour impressionnante avec une multitude de nouveautés, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'extension du mode sentinelle sur iPhone est bien une réalité.