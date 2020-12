Le chargeur MagSafe Duo lancé le 21 décembre d’après Galaxus

Il y a 6 heures

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple a annoncé les chargeurs MagSafe et MagSafe Duo lors de son événement d'octobre avec la gamme iPhone 12, et bien que le chargeur MagSafe soit déjà disponible pour les clients, la date de lancement du MagSafe Duo reste un mystère. Nous ne connaissons que le prix et ses caractéristiques.

Cependant, un revendeur Apple en Suisse suggère que le produit sera officiellement lancé le 21 décembre.

Le chargeur MagSafe duo en précommande

Le magasin suisse Digitec Galaxus propose une variété de produits high-tech, y compris des appareils Apple - le magasin est même considéré comme un revendeur agréé par la firme de Cupertino. C’est sans doute pour cette raison que Galaxus semble bien renseigné et affiche le chargeur MagSafe Duo en pré-commande avec une livraison à partir du 21 décembre.



Le chargeur MagSafe Duo est effectivement en vente sur le magasin en ligne qui mentionne une clause de non-responsabilité expliquant que les commandes passées aujourd'hui seront livrées entre le 21 et le 29 décembre.

Jusqu'à présent, Apple n'a pas dit un mot sur la date de lancement du chargeur MagSafe Duo, mais le fait qu'un revendeur agréé ait partagé une date possible pourrait indiquer que le produit sera disponible avant la fin de l’année. Le constructeur a d’ailleurs envoyé des unités de test de son MagSafe Duo à la presse, ce qui préfigure une disponibilité rapide.



Le chargeur MagSafe Duo coûtera 149€ en France et nécessite un adaptateur secteur USB-C vendu séparément. De plus, il ne chargera pas à 15 W comme le modèle solo mais à 11 ou 14 W selon la prise murale.