Disney+ élue meilleure application de l'année sur le Play Store

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Nous arrivons à la fin de cette année 2020 et c'est le moment pour Google de décerner les prix sur son Play Store et en ce qui concerne la meilleure application de l'année, c'est Disney + qui est au sommet.

Disney+ est numéro un du Play Store

Pour la troisième année consécutive, Google annonce les gagnants du "Best of the year" qui récompense ceux qui ont marqués l'année en cours sur le Play Store. Les utilisateurs comme les éditeurs votent pour les meilleurs applications, films, émissions et livres proposés en 2020 sur le Google Play Store. Cette année, aux Etats-Unis, c'est Disney + le grand gagnant dans la catégorie "application de l'année". Pour rappel, l'application Disney + est sortie le 12 novembre 2019 sur le continent américain et visiblement, son prix attractif ainsi que son catalogue étoffé et connu de tous ont eu un franc succès auprès des consommateurs. Cet été, les chiffres parlaient de 72 millions d'abonnés, rien que ça. Normal avec des séries comme The Mandalorian.





Voici la liste des autres gagnants selon les utilisateurs :

Jeux de l'année : SpongeBob: Krusty Cook-Off

: SpongeBob: Krusty Cook-Off Film de l'année : Bad Boys for Life

: Bad Boys for Life Livre de l'année : If It Bleeds de Stephen King

Les éditeurs ont opté pour des choix différents comme vous pouvez le constater :

Application de l'année : Loona (application de relaxation avant de se coucher)

: Loona (application de relaxation avant de se coucher) Jeux de l'année : Genshin Impact

: Genshin Impact Films de l'année : Bill & Ted Face the Music , Just Mercy, Miss Juneteenth, Onward et Parasite

: Bill & Ted Face the Music , Just Mercy, Miss Juneteenth, Onward et Parasite Livre de l'année : A Promised Land de Barack Obama

Il y avait aussi d'autres prix plus précis comme "la meilleure application de fitness et nutrition" obtenu par Centr ou encore la catégorie "essentiel au quotidien" remportée haut la main par l'application Zoom.



