La Dynamic Island est disponible sous forme d'application sur le Play Store

Beaucoup d'utilisateurs Android n'hésitent pas à critiquer les nouveautés qu'ajoute Apple sur ses iPhone, cependant, ces mêmes personnes sont souvent les premières à installer un "équivalent" des nouveautés Apple sur leur smartphone sous Android. Bonne nouvelle pour cette catégorie de personnes, elles peuvent bénéficier dès maintenant d'une copie de la Dynamic Island disponible depuis quelques jours sur les iPhone 14 Pro !

Depuis l'annonce des iPhone 14 Pro et Pro Max, la Dynamic Island a énormément fait parler d'elle, il faut dire que proposer une extension logicielle au trou en forme de pilule en haut de l'écran est une merveilleuse idée. Les clients Apple ont rapidement été conquis par cette nouveauté et le seront davantage dans les prochains mois quand une tonne d'applications tierces prendront en charge la Dynamic Island !



Du côté des utilisateurs Android, certains n'y ont prêté aucune importance, pointant du doigt l'aspect inutile de la nouveauté, mais d'autres ont immédiatement voulu la même chose sur leur smartphone. Face à cette demande flagrante, un développeur a pris la décision de sortir l'application "dynamicSpot", une nouvelle app qui est disponible sur le Play Store.

Les utilisateurs peuvent accéder à diverses activités en haut de l'écran de leur smartphone. Selon la description de l'application, dynamicSpot prend désormais en charge les minuteries, l'état de la batterie, le contrôle de la lecture de la musique, et d'autres fonctionnalités sont en cours de développement. De plus, dynamicSpot fourni des options de personnalisation que Dynamic Island d'Apple n'offre pas. À noter que l’app est actuellement en phase de bêta.



Voici la description de l'application :

Avec dynamicSpot, vous pouvez facilement obtenir la fonctionnalité de l'iPhone 14 Pro Dynamic Island sur votre appareil ! dynamicSpot vous offre une mini fonction multitâche Dynamic Island, ce qui facilite l'accès aux notifications récentes ou aux changements d'état du téléphone. Appuyez simplement sur la petite fenêtre contextuelle noire pour ouvrir l'application affichée, appuyez longuement sur la fenêtre contextuelle pour l'agrandir et afficher plus de détails. Dynamic Island de l'iPhone n'est pas personnalisable, mais dynamicSpot l'est ! Vous pouvez modifier les paramètres d'interaction, sélectionner quand afficher ou masquer la fenêtre contextuelle ou quelles applications doivent apparaître.