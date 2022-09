Realme demande à ses fans comment intégrer la Dynamic Island

Le fabricant chinois de smartphones Realme demande à ses "fans fidèles" des idées pour copier l'île dynamique d'Apple sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max. Pourquoi s'embarrasser à "pomper" le travail des ingénieurs d'Apple en secret quand on peut demander à ses clients ?

Realme ne s'en cache pas

Dans un défi lancé sur son site internet, Realme explique que "l'interface utilisateur autour du trou de l'appareil photo pourrait se transformer en différentes formes et tailles pour afficher les appels téléphoniques entrants, les alertes, les notifications, et plus encore", précisément comme la Dynamic Island d'Apple. La société trouve cette idée "assez séduisante" et a décidé de se tourner vers ses "fans fidèles pour obtenir des idées et des suggestions sur la façon dont une telle fonctionnalité logicielle pourrait être mise en œuvre sur les appareils Realme". Les clients sont invités à soumettre des images, des vidéos et des illustrations sur la façon dont Realme pourrait mettre en œuvre une version inspirée de la nouvelle encoche sur ses appareils.

Postez un commentaire sous la forme d'un dessin, d'un GIF ou simplement d'un texte, et expliquez comment une éventuelle île realme fonctionnerait, à quoi elle ressemblerait et en quoi elle serait bénéfique - n'hésitez pas à être détaillé car nos développeurs de l'interface utilisateur realme examineront toutes les propositions et ils s'y connaissent.

Dans une image jointe au défi, Realme présente une découpe en forme de trou avec une lueur jaune légendée "À quoi ressemble l'île de vos rêves ?" realme indique que ses développeurs d'interface utilisateur utiliseront l'idée du gagnant et "la considéreront pour une éventuelle mise en œuvre à l'avenir."

La meilleure nouveauté

Depuis son annonce au début du mois lors du keynote du 7 septembre, la Dynamic Island de l'iPhone 14 Pro a impressionné les spécialistes et les clients, certains le qualifiant de "l'un des meilleurs designs d'Apple depuis des années". Dynamic Island utilise la zone en forme de pilule située en haut de l'écran pour présenter aux utilisateurs des informations pertinentes et contextuelles, telles que les activités en arrière-plan, la lecture en cours, etc. Quelques jours après la présentation de l'iPhone 14 d'Apple, les développeurs Android ont déjà commencé à tenter de recréer Dynamic Island sur les appareils Android.