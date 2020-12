WhatsApp annonce une MAJ pour les fonds d'écran et les autocollants

Alexandre Godard

WhatsApp Messenger s'offre une mise à jour avec plusieurs nouveautés. Les thèmes concernés sont les fonds d'écran et les autocollants.

WhatsApp étoffe sa gamme de fonds d'écran et d'autocollants



WhatsApp vient d'annoncer aujourd'hui qu'une toute nouvelle mise à jour est en cours de déploiement pour tous. En ce qui concerne les nouveautés, on retrouve des nouveaux fonds d'écran pour vos discussions, ajoutés directement par WhatsApp, ainsi que la possibilité de choisir un fond d'écran différent pour chaque discussion. Auparavant, le choix d'un fond d'écran de discussion était le même partout. Une nouvelle option fait également son apparition et elle va permettre d'activer le changement de fond d'écran en fonction de l'activation ou non du mode sombre sur votre iPhone.

L'autre nouveauté se situe au niveau des autocollants, une nouvelle section de recherche fait son apparition et permet de retrouver facilement vos autocollants préférés. Petite subtilité également, le pack d'autocollants "ensemble à la maison" de l'OMS propose désormais des autocollants animés.



