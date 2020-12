Apple propose la bêta 3 d'iOS 14.3, watchOS 7.2 et tvOS 14.3

Julien Russo

Vous êtes développeur ? Bonne nouvelle, ce soir c'est votre soirée ! Apple vient de mettre en ligne plusieurs bêtas 3 pour iOS 14.3, tvOS 14.3 et watchOS 7.2. Vous retrouverez des nouveautés, mais aussi de nombreux correctifs de stabilité.



De nouvelles bêta 3 sont prêtes pour iOS 14.3 et compagnie

Apple a publié ce soir plusieurs bêtas, vous allez retrouver de nouvelles fonctionnalités essentiellement sur votre iPhone !

En effet, la bonne nouvelle c'est que la bêta 3 d'iOS 14.3 propose l'activation du format ProRAW réservé exclusivement pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, mais aussi la prise en charge de la manette de Sony pour la PlayStation 5. Vous allez pouvoir jouer à des jeux compatibles manettes sur Apple Arcade ou bien des jeux disponibles sur l'App Store.



Pour télécharger la mise à jour, rien de plus simple (uniquement si vous êtes développeur) il vous suffit de vous rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. La bêta 3 d'iOS 14.3 vous attendra précisément à cet endroit. Pour les testeurs publics, il est probable que dans les prochaines 24h vous soyez également concerné.

À noter que pour les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max, la taille de la mise à jour est plus conséquente puisque vous avez le format ProRAW en plus des autres iPhone.

Dans le reste des annonces, vous retrouvez également la bêta 3 de watchOS 7.2 et de tvOS 14.3, même principe il suffit d'être développeur pour en profiter ce soir. Apple ne détaille pas les nouveautés de ces bêtas, mais elles sont essentiellement présentes pour améliorer la stabilité et les performances générales des deux OS.