Bons plans iOS : Old Mans Journey, Flipkiss, Tahrir

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Old Mans Journey, Flipkiss. L'occasion d'économiser 37,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Tahrir App (App, iPhone / iPad, v3.0.6, 96 Mo, iOS 12.0, Maysam Shahsavari) passe de 3,49 € à gratuit. L'application Tahrir est l'outil ultime pour écrire des textes sur vos images : avec la possibilité d'utiliser des modèles ou de créer vos propres créations, il y en a pour tous les goûts.



De sublimes polices qui vous permettront de créer de superbes documents !



Les + : 100 polices

Des outils pour vos écritures Télécharger l'app gratuite Tahrir App





Stickyboard 2 (App, iPad, v2.3, 3 Mo, iOS 7.0, Qrayon, LLC) passe de 5,49 € à gratuit. Imaginez un tableau blanc, ajoutez-y post-it et notes en tout genre pour ne plus rien oublier ! Parfait également pour vos réunions au boulot, ou pour étaler vos idées et y voir plus clair.



Les meetings les plus constructifs se font toujours avec un tableau blanc et des post-it !



Les + : Application bien conçue

Centralisation facile de ses notes

Très visuelle Télécharger l'app gratuite Stickyboard 2

Week Cal Widget (App, iPhone / iPad, v1.7.6, 74 Mo, iOS 9.0, Crater Tech LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Un calendrier qui se place dans votre centre de notifications. Idéal pour les gens pressés qui ont des tonnes de rendez-vous. L'app gère les conflits pour les rdv à la même heure, affiche des couleurs différentes et se configure avec les comptes déjà présents dans votre iPhone.



Week Cal affiche carrément les labels de vos rdv sur une semaine sur un seul écran.



Les + : Aperçu sur plusieurs jours

Disponible sans déverrouiller Télécharger l'app gratuite Week Cal Widget





Jeux gratuits iOS :

Playground AR (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v4.1, 113 Mo, iOS 12.0, Marc Sureda) passe de 3,49 € à gratuit. Imaginez, pouvoir générer des jouets autour de vous, n'importe où et à tout moment. Quel rêve de gosse, n'est-ce pas ? C'est désormais possible avec Playground AR: Physics Sandbox qui propose de jouer avec des blocs de construction ou encore des véhicules en tous genres.



Ainsi, vos enfants (ou vous-même) pourront laisser libre court à leur imagination : construisez des bâtisses avec les cubes ou des circuits pour les voitures télécommandées.



Vous l'aurez compris, les possibilités sont infinies et permet le divertissement où que vous soyez !



Les + : Un terrain de jeu virtuel Télécharger le jeu gratuit Playground AR





Glopy (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.5, 405 Mo, iOS 10.0, Yenidunya Oyun Bilisim Limited...) passe de 2,29 € à gratuit.

Si vous aimez les casse-tête, vous allez être servis avec Glopy, puisque celui-ci, en plus d'être superbe, en propose un bon nombre.



Ce dernier prend la forme d'une boule de bois à tourner et retourner dans tous les sens dans le seul but d'amener d'autres (petites) billes de couleur à leur destination.



Si ça peut paraître simple au premier abord, il va tout de même falloir prendre garde à ces fameuses couleurs, car oui, il faudra respecter le code : ainsi, la bille rouge ira dans le trou rouge, etc... Attention donc à ne pas faire d'erreur, synonyme de défaite.



Les + : Les graphismes

De beaux casse-tête Télécharger le jeu gratuit Glopy





Little Luca (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 27 Mo, iOS 9.0, Rikard Wissing) passe de 3,49 € à gratuit. Little Luca a besoin de votre aide pour récupérer les étoiles et rétablir le ciel nocturne. Voici une aventure sous forme de physics puzzle intelligent et très relevé qui compte 3 mondes et 90 niveaux.



Little Luca est un jeu charmant, innovateur et magnifique, où la simplicité cache une vraie profondeur de jeu.



Les + : Votre cerveau va travailler

Vos yeux diront merci

Vos oreilles aussi Télécharger le jeu gratuit Little Luca





Flipkiss (Jeu, Casse-tête / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 71 Mo, iOS 8.0, Tamim Swaid) passe de 2,29 € à gratuit. Flipkiss est un petit, mignon et nouveau type de jeu d'association !



Faites en sorte que deux Flips s'embrassent et s'associent avec le glissement de votre doigt. Plus vous embrassez vite, plus votre jeu dure longtemps. Plus vous embrassez, plus vous pouvez collecter de cadeaux pour Mi. Aidez Loe à retrouver Mi en ramassant les 40 cadeaux pour elle.



Les + : Très mignon Télécharger le jeu gratuit Flipkiss





Promotions iOS :

Moment (App, iPhone / iPad, v4.2.3, 138 Mo, iOS 13.0) passe de 6,99 € à 5,49 €. Commandes manuelles, meilleure vidéo, longue exposition et accès rapide aux paramètres dont nous avons besoin. Moment nous donne les fonctionnalités d'un reflex numérique, mais dans une application de caméra rapide et facile à utiliser.



l'exposition et contrôlez tout manuellement (exposition, ISO, vitesse d'obturation, balance des blancs et mise au point).



Les + : Une application incroyable

L'aide au focus Télécharger Moment à 5,49 €





Bridge Constructor Portal (Jeu, Casse-tête / Simulation, iPhone / iPad, v5.2, 189 Mo, iOS 9.0, Headup GmbH) passe de 5,49 € à 3,49 €. Pénétrez dans le centre d'enrichissement d'Aperture Science et jouez à Bridge Constructor Portal, un mélange unique entre Bridge Constructor™ et le grand classique, Portal™.



En tant que nouvel employé du laboratoire de tests d'Aperture Science, votre tâche consiste à construire des ponts, des rampes, des toboggans et bien d'autres structures dans 60 salles de test différentes, ainsi qu'à mener vos Souplex et leurs véhicules sains et saufs jusqu'à la ligne d'arrivée.



Les + : Le concept du mix entre Bridge Constructor et Portal

Durée de vie Télécharger Bridge Constructor Portal à 3,49 €





Love You To Bits (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.6.130, 404 Mo, iOS 8.0, Alike Studio) passe de 4,49 € à 1,09 €.

Suivez les pas de Kosmo, un explorateur spatial novice et maladroit, à la recherche de Nova sa petite amie robot. A la suite d’un accident fatal, les pièces de Nova sont éparpillées dans l’ensemble de l’univers: Kosmo fera tout son possible pour récupérer les pièces de Nova, la reconstruire et recommencer leur histoire.



Love You To Bits est une aventure en point & click dont l'histoire est ponctuée de casse-têtes à la fois beaux et malins. Mieux vaut avoir un écran de bonne taille pour profiter de la patte graphique et des animations très travaillées.



Une perle qui vaut le détour, notamment pour les fans de SF (Science-Fiction) et de jeux-vidéo qui retrouveront des clins d'oeil à Star Wars, Blade Runner et même Zelda !

Télécharger Love You To Bits à 1,09 €