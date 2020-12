L'iPhone 12 résiste-t-il vraiment sous l'eau ?

Alexandre Godard

L'iPhone 12, comme d'autres iPhone avant lui est certifié IP68, ce qui fait de lui un smartphone résistant à l'eau et à la poussière. C'est sur ce premier point que CNET a tenté l'expérience de le plonger réellement sous l'eau pour voir ce que cela donne comme résultat final.

L'iPhone 12 résiste à l'eau mais à petite dose

Lors de la présentation de l'iPhone 12, Apple a promis que le téléphone serait capable de résister plus de 30 minutes sous l'eau jusqu'à 6 mètres de profondeur. C'est justement ce qu'a voulu vérifier CNET à travers une vidéo. La démonstration se déroule en deux parties, le premier test consiste à garder l'iPhone allumé sous l'eau durant 30 minutes à 6 mètres de profondeur, afin de déterminer si les propos d'Apple sont justifiés. Le deuxième lui, va tester les limites de l'iPhone 12 sur ce point avec un plongeon à plus de 20m de profondeur pendant 40min.

Pour les résultats du premier test, l'iPhone 12 ressort de l'eau de manière intacte même si un léger étouffement au niveau du haut-parleur est à souligner mais rien de grave. De manière assez étrange, alors que ce deuxième test a poussé l'iPhone dans des conditions extrêmes auxquelles il n'est pas censé résister, il ressort encore une fois de l'eau sans aucuns dégâts si ce n'est le fameux "étouffement" du haut-parleur.



L'iPhone 12 a ensuite été laissé au repos, au sec, durant 72h et lors de l'allumage, de la buée ressortait au niveau des caméras et une demande de diagnostic s'est affichée au milieu de l'écran, ce qui indiquait que le téléphone avait surement un problème. Au final, ce test prouve bien que les propos d'Apple ne sont pas des mensonges, votre iPhone peut très bien tomber dans l'eau de temps en temps durant quelques secondes ou minutes le temps que vous le récupériez mais n'allez pas tenter l'aventure de sauter dans l'eau 10 fois par jour avec, d'autant plus qu'Apple ne garantit pas toujours la réparation pour ce genre de problèmes. Vivement un iPhone WaterProof.