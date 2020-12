Nouveau design et miniLED pour les MacBook Pro en 2021 et Air en 2022

Alban Martin

Nous évoquions le passage au MiniLED sur les MacBook Pro l'an prochain il y a tout juste quelques jours avec une quatrième source. Cette fois, c'est l'analyste le plus célèbre autour des produits Apple, Ming-Chi Kuo, qui revoit sa prévision de ventes de ces futurs ordinateurs, tout en précisant quels seront les modèles concernés. Selon lui, la transition vers les écrans mini LED se produira plus rapidement que prévu initialement.



Le MiniLED se confirme sur les MacBook

Premièrement, Kuo révise considérablement ses prévisions pour les livraisons d'appareils Apple avec la technologie d'affichage mini LED. Kuo avait précédemment annoncé qu'Apple expédierait 2 millions à 3 millions d'unités en 2021 et 4 millions à 5 millions en 2022. Maintenant, Kuo avance qu'Apple expédiera entre 10 millions et 12 millions d'unités en 2021, suivi de 25 millions à 28 millions d'unités en 2021.



Kuo donne deux raisons à cette augmentation :

l'amélioration des coûts de production au cours des deux prochaines années sera meilleure que prévu le taux d'adoption des mini panneaux LED dans les MacBook sera rapide que prévu

Kuo dit qu'Apple aura deux nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces avec un tout nouveau design en 2021, et tous deux comporteront des mini panneaux LED. Apple présentera également un «nouveau MacBook Air plus abordable» en 2022 qui comprendra également des mini-LED pour le rétro-éclairage des dalles LCD.



L'analyste affirme que la gamme MacBook sera le principal moteur des expéditions de mini-panneaux LED, car le taux d'adoption des mini-LED du MacBook et la croissance des livraisons sont tous deux supérieurs à l'iPad. Mieux, Kuo prédit que les expéditions de MacBook augmenteront considérablement d'environ 100% à 30 à 35 millions d'unités par an d'ici trois ans grâce à l'adoption des puces maisons Apple Silicon (M1 et M1X) et du tout nouveau design.



Pour contenir les prix, Apple peut miser sur ses puces ARM dont le coût est nettement inférieur à celui du processeur Intel.



Pour rappel, la technologie mini LED est une nouvelle forme de rétroéclairage utilisée pour les écrans LCD. Il offre plusieurs avantages que l'on trouve du côté des dalles OLED avec une luminosité accrue, des couleurs plus nombreuses, un meilleur contraste, une efficacité énergétique améliorée et un risque moindre de brûlure.



Un rapport du mois dernier indiquait qu'Apple commencerait la transition des mini-LED au premier trimestre 2021. Ming-Chi Kuo avait également prédit que l'iPad Pro serait le premier produit Apple à utiliser des mini-écrans LED, et la transition pourrait peut-être commencer avec le 12.9 modèle. Mais cette fois, l'analyste ne parle pas des tablettes.

Des nouveaux chargeurs MagSafe à venir ?

Enfin, Kuo écrit qu'Apple lancera probablement «2 ou 3 nouveaux chargeurs en 2021». On ne sait pas exactement ce que cela signifie, mais tout est possible. On pourrait voir des chargeurs muraux plus puissants avec une charge plus rapide utilisant la technologie GaN. Ou bien un MagSafe Trio pour charger trois appareils ? A suivre !