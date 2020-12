Uber aurait vendu sa division de taxis volants

Selon le site web Axios, souvent bien informé, Uber est en pourparlers avancés avec Joby Aviation pour vendre sa division de taxis volants. Quelques mois en arrière, les deux compagnies avaient déjà annoncé un partenariat dans le cadre du développement des véhicules. Il semble qu'Uber se concentre sur des paris plus sûrs pour une rentabilité à court terme et faire face à ses soucis financiers. Affaire à suivre... Source

Si vous avez suivi l'actualité du blog ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans savoir que le géant du VTC travaille actuellement sur un projet de taxis volants. Une entreprise de grande envergure qui prend forme doucement, mais sûrement. À titre d'exemple, il semblerait que Uber soit actuellement en pourparlers avancées pour la vente de cette division. Une décision prise dans le but d'une recherche de rentabilité avec des projets plus sûrs dans le futur. Selon Axios, le deal serait quasiment bouclé avec une certaine firme du nom de Joby Aviation.

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.